I brand emergenti aprono la strada verso smartphone più sostenibili

Gli smartphone sono connessi a una serie di importanti questioni legate allasostenibilità, per cui sta crescendo l'interesse verso dispositivi più sostenibili. Su questo, i brand emergenti stanno facendo da pioneri.

STOCCOLMA, 21 giugno 2022 /PRNewswire/ -- Sebbene le vendite di nuovi smartphone sembrano essersi rallentate all'inizio del 2022 a causa, ad esempio, della carenza di componenti e dell'incertezza globale, oltre un miliardo di smartphone vengono venduti ogni anno in tutto il mondo. Uno dei motivi di cifre relative alle vendite così alte è che gli smartphone vengono cambiati spesso. A dicembre dello scorso anno Deloitte ha stimato che la quantità di smartphone in uso entro la fine del 2022 (4,5 miliardi), avrà prodotto 146 milioni di tonnellate di emissioni di gas a effetto serra. Un allarmante 83% di queste emissioni proverrà dalla fabbricazione, dalla spedizione e dal primo anno di utilizzo degli 1,4 miliardi di nuovi smartphone venduti nel 2022.

TCO Development, l'organizzazione dietro a TCO Certified - la certificazione di sostenibilità per prodotti IT, leader a livello mondiale - ha recentemente notato una maggiore domanda di smartphone più sostenibili.

"Cresce la domanda di smartphone più sostenibili da parte dei procurer, e c'è anche un maggiore interesse dei brand di smartphone a investire nella sostenibilità, il che rende il futuro un po' più roseo. Sono i brand emergenti a fare da apripista verso smartphone più sostenibili", ha dichiarato Sören Enholm, CEO di TCO Development.

Lo scorso anno Fairphone 4 5G ha ottenuto la certificazione TCO Certified. Realme GT2 Pro l'ha conseguita quest'anno. In totale, ci sono ora tre modelli certificati secondo TCO Certified. I criteri di TCO Certified coprono sia la responsabilità ambientale che quella sociale nella catena di fornitura e nell'intero ciclo di vita del prodotto, includendo la sostituzione di sostanze pericolose, la circolarità, la produzione socialmente responsabile, la produzione responsabile dal punto di vista ambientale e altro ancora.

TCO Certified aiuta a far giungere la voce dei procurer direttamente alla catena di fornitura dei prodotti IT, che è dove si rilevano i maggiori impatti sociali ed ambientali del ciclo di vita di uno smartphone. I criteri sono concepiti per promuovere il cambiamento dove è più importante. Con un'ampia scelta di prodotti certificati di marche molto rinomate, è la certificazione di riferimento per i procurer che desiderano selezionare in modo più responsabile i prodotti IT che comprano.

Informazioni su TCO Certified

L'organizzazione che sta dietro alla certificazione di sostenibilità TCO Certified è TCO Development. La nostra vision è che tutti i prodotti IT dovrebbero avere un ciclo di vita più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. I criteri di TCO certified, basati nella scienza, e la verifica indipendente della conformità ci aiutano ad accelerare e monitorare il miglioramento.

