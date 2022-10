I cinque titoli migliori del Ftse Mib, svetta Amplifon

Amplifon svetta a Piazza Affari e si aggiudica la prima posizione nella classifica dei cinque titoli miglior del Ftse Mib. Nel paniere principale della piazza milanese il titolo del gruppo attivo nel settore degli apparecchi acustici registra un balzo del 4,46%. Al secondo posto si piazza Diasorin, con un balzo del 4,38%, seguita da Campari (+3,03%) e Unicredit (+2,14%). Stm chiude la classifica dei cinque titoli migliori del Ftse Mib, con un progresso dell'1,12%.

In un Ftse Mib in progresso dello 0,38% a 22.615 punti scambiano in buon rialzo anche Inwit, Intesa Sanpaolo, Tim, Leonardo e A2A. Interpump, sul fronte opposto, cede il 2,57% e Banca Generali il 2,38%. Prevalgono le vendite anche su Moncler, Terna, Italgas, Stellantis, Iveco, Ferrari, Tenaris e Banca Mediolanum. Fra le altre europee Londra sale dello 0,38% e Francoforte dello 0,23%, mentre Parigi cede lo 0,10%.

Intanto continua a galoppare l'inflazione nell'eurozona. L'Eurostat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo ha registato a ottobre un aumento su base annua del 10,7%. I mercati intanto sono in attesa della riunione di mercoledì del Federal Open Market Committee della Federal Reserve che dovrebbe annunciare un incremento dei tassi di interesse di 75 punti base.