I clienti Fibank sono i primi in Bulgaria a poter effettuare trasferimenti istantanei blink P2P su dispositivi mobili

SOFIA, Bulgaria, 9 aprile 2023 /PRNewswire/ -- A seguito del lancio dei bonifici istantanei blink tra conti correnti nel 2022, ora Fibank (First Investment Bank) offre ai propri clienti al dettaglio l'opportunità di effettuare pagamenti istantanei tramite cellulare utilizzando il servizio blink P2P.

In questo modo, First Investment Bank continua ad ampliare il proprio ventaglio di prodotti di online banking, essendo la prima in Bulgaria a offrire il servizio attraverso la sua applicazione per dispositivi mobili My Fibank.

I trasferimenti istantanei per dispositivi mobili blink P2P sono disponibili per i clienti con diritti bancari attivi su My Fibank. Sia il mittente che il destinatario devono essere registrati nel servizio. I clienti devono scaricare una versione aggiornata di MyFibank e indicare il numero di cellulare e il numero di conto corrente del destinatario del trasferimento blink P2P. Per il momento, i trasferimenti sono disponibili in BGN e il loro tempo di elaborazione richiede solo pochi secondi. Fibank è la prima banca in Bulgaria a offrire il servizio mobile blink P2P dello Schema di Carte Nazionali e Pagamenti, parte di BORIKA AD. Altri fornitori di servizi di pagamento entreranno gradualmente a far parte del servizio, ma fino ad allora i pagamenti tramite dispositivi mobili blink P2P possono essere effettuati solo tra clienti Fibank.

Il servizio è accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana. I vantaggi dei pagamenti istantanei in BGN per i clienti sono numerosi. Sono veloci, facili e comodi, offrendo allo stesso tempo un livello di sicurezza elevato.

