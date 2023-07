I Cnmi Sustainable Fashion Awards tornano a settembre alla Scala

Tornano il 24 settembre prossimo, nella cornice del Teatro alla Scala di Milano, i Cnmi Sustainable Fashion Awards 2023, i riconoscimenti che premiano la moda sostenibile. L'evento è promosso dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, in collaborazione con la Ethical Fashion Initiative (Efi) delle Nazioni Unite e con il supporto del Comune di Milano. La serata, giunta alla sesta edizione, chiuderà la Milano fashion week. Per misurare la sostenibilità del settore e per l’assegnazione dei premi sarà utilizzato un quadro preliminare di due diligence Esg creato da Efi in collaborazione con Cnmi.

I premi vedranno protagoniste personalità e realtà virtuose che nel mondo della moda italiana e internazionale si sono distinte per l’impegno dedicato alla sostenibilità nella sua accezione più alta: per visione, innovazione, impegno per l’artigianato, riconoscimento delle differenze, economia circolare, diritti umani, giustizia ambientale e biodiversità.Il processo di selezione dei vincitori dei premi anche per questa edizione ha visto il coinvolgimento di un Advisory Committee, composto da 25 associazioni e organizzazioni no-profit italiane e internazionali che si occupano di moda sostenibile, e di una giuria internazionale composta da professionisti e personalità rilevanti del settore.

“I Cnmi Sustainable Fashion Awards sono un momento importante per riconoscere il lavoro e l’impegno che portiamo avanti durante l’anno sui temi legati alla responsabilità nella moda - afferma Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana -. Una giuria d’eccellenza, metriche chiare, definite con Un Ethical Fashion nostro partner dell’evento e Ellen McArthur Association, il coinvolgimento di oltre 25 Associazioni provenienti da tutto il mondo che propongono le candidature, fanno si che gli awards diventino un osservatorio costante delle attività rivolte alla sostenibilità della nostra industria, un laboratorio che accoglie tutti i protagonisti del sistema nella costruzione delle buone pratiche. In questa stagione circa 30 finalisti su un totale di circa 150 candidature ci racconteranno le loro storie che saranno una bellissima fonte d’ispirazione per tutti noi”.

Per ogni categoria di premio i tre candidati che hanno totalizzato il punteggio maggiore in fase di valutazione verranno poste all’attenzione di un’autorevole e prestigiosa giuria internazionale che decreterà il vincitore. Anche quest’anno la giuria sarà presieduta dalla Ellen MacArthur Foundation, rappresentata dal suo ceo Andrew Morlet, Chief Executive Officer Ellen MacArthur Foundation e composta da altre 10 personalità che si sono distinte nel campo della sostenibilità. I premi consegnati saranno 10, due dei quali vedranno il coinvolgimento della Ellen MacArthur Foundation e di The Bicester Collection con The Ellen MacArthur Foundation Award for Circular Economy e The Bicester Collection Award for Emerging Designers.

Simbolo della manifestazione è il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, che fin dal 2012 rappresenta l’impegno di Cnmi in quest’ambito con la stesura del Manifesto della sostenibilità per la moda italiana, su iniziativa di Anna Zegna e Carlo Capasa. L’evento sarà presentato da Sabrina Impacciatore, poliedrica attrice italiana di cinema e televisione, protagonista nel 2022 della seconda stagione della celebre serie televisiva 'The White Lotus'. “Attraverso questi premi intendiamo dare un’idea degli sforzi che l’industria della moda sta facendo per creare valore per gli stakeholder e quindi per ottimizzare i rendimenti per tutte le parti interessate, tra cui l’azienda stessa, gli stakeholder interni ed esterni e il benessere delle persone e del pianeta” rimarca Simone Cipriani, direttore & fondatore dell’Ethical Fashion Initiative e chairperson dell’Un Alliance for Sustainable Fashion.

Si dice "lieto di presiedere anche quest’anno la giuria dei Cnmi Sustainable Fashion Award 2023 Andrew Morlet, ceo della Ellen MacArthur Foundation. “Il viaggio verso un’economia circolare della moda richiede tempo e un cambiamento sistemico - afferma -. Questi premi celebrano i progressi compiuti e contribuiscono a definire la direzione, rappresentando un passo importante verso un futuro più sostenibile, equo, circolare e rigenerativo per la moda”.