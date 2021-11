I cortometraggi d’autore in streaming: Chili e WeShort insieme per il grande cinema breve

L’offerta di Chili da oggi si arricchisce di una sezione speciale dedicata ai migliori cortometraggi sulla scena, grazie alla nuova collaborazione con WeShort, la “Netflix del cinema breve”, piattaforma on demand con centinaia di film e serie brevi realizzate da produzioni indipendenti e giovani registi da tutto il mondo.

Milano, martedì 30 novembre 2021 – Uno sguardo esclusivo dedicato al mondo dei cortometraggi, una vetrina unica composta da alcuni dei migliori titoli visti negli ultimi anni: grazie a una nuova collaborazione con WeShort (weshort.com), piattaforma on demand dedicata ai migliori cortometraggi della scena, sulla piattaforma CHILI (chili.com) arriva una selezione di opere provenienti da tutto il mondo e firmate da alcuni dei registi più interessanti della scena.

La vetrina presente da oggi su Chili comprende venti cortometraggi presentati negli ultimi anni in alcuni dei festival più rilevanti del circuito cinematografico, titoli come Social Butterfly passato al Sundance o A New Home presentato a Toronto, ma ci sono anche Mariposas di Adrian Carey, premiato addirittura in undici rassegne e Filip di Nathalie Álvarez Mesén, vincitore per il miglior corto a Palm Springs.

Tra i titoli imperdibili che WeShort ha selezionato per CHILI, ci sono anche The Baby di Ali Asgari, regista iraniano che in sedici minuti racconta la storia di Narges, una donna che deve trovare qualcuno che si prenda cura del suo bambino per qualche giorno, e Friday Night dell’autore francese Alexis Michalik che in un’opera drammatica e potente rievoca l’orrore degli antenati di Parigi della notte del 13 novembre 2015.

CHILI, fondata nel giugno 2012 a Milano, è una realtà europea dell’intrattenimento digitale, attiva in Italia, UK, Polonia, Germania e Austria. Il servizio, offre, senza abbonamento, tutte le Prime Visioni, un catalogo digitale di migliaia di film e serie TV, DVD, Blu-Ray e il merchandise ufficiale delle Major.

WeShort è una piattaforma di streaming, dedicata al mondo dei cortometraggi, film e serie brevi, disponibile in tutto il mondo e su tutti i dispositivi web e mobile iOS e Android. Fondata nel 2020 dal 31enne pugliese Alessandro Loprieno, grande appassionato di cinema ed esperto in ambito tecnologico e finanziario, la piattaforma nasce con l’obiettivo di valorizzare le migliaia di film e serie brevi da tutto il mondo, frutto di produzioni indipendenti e di giovani registi, che non hanno mai avuto accesso al grande pubblico. WeShort ha ricevuto lo Special Award Giffoni Edition 2021 e collabora con il Cà Foscari Short Film Festival.

Nel 2022 la società punta a realizzare produzioni “WeShort Originals” con la partecipazione di grandi attori di Hollywood.

Info: www.weshort.com