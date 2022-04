I deskphone SIP di ALE Device sono ora compatibili con le soluzioni Kalliope

SHANGHAI, 18 aprile 2022 /PRNewswire/ -- ALE China Co., Ltd, leader nella tecnologia audio per il mercato globale della telefonia fissa, con il nome di ALE Device, ha annunciato l'espansione della sua rete di partner tecnici con l'aggiunta di Kalliope, un marchio NetResults, che offre soluzioni ottimizzate per integratori di sistemi e fornitori di servizi. Kalliope mira a semplificare l'adozione di Multimedia-over-IP per l'uso da parte dei professionisti del settore e degli utenti finali.

ALE Device e Kalliope si concentrano sia sull'agevolazione delle comunicazioni unificate che a realizzare un contributo ancora maggiore attraverso questa partnership tecnica. I deskphone ALE H2P, H3G, H6, M3/5/7 sono stati certificati di recente e ora possono essere utilizzati con i prodotti PBX di Kalliope.

Zhengang LI, Direttore generale di ALE Device, ha dichiarato: "Sono stato convinto dalle soluzioni di Kalliope e sono molto lieto di vedere che abbiamo completato con successo i nostri test sui prodotti. Grazie ai nostri sforzi congiunti, il mercato e gli utenti trarranno ancora un maggiore vantaggio dall'utilizzo delle nostre soluzioni di comunicazione".

Flavio Calzaretta, Direttore Vendite di Kalliope, ha dichiarato: "Con l'obiettivo di migliorare costantemente l'integrazione di prodotti e servizi per gestire i processi di coinvolgimento della forza lavoro e la comunicazione e collaborazione unificate, il know-how di ALE Device rappresenta un fattore strategico. La scelta di un dispositivo altamente interoperativo per comunicare con il PBX è essenziale per ottenere la migliore esperienza utente possibile. Riteniamo che la collaborazione con ALE Device sia un importante passo avanti in questa direzione".

Informazioni su ALE Device

ALE China Co., Ltd., operante con il nome commerciale "ALE Device", è un esperto di tecnologia audio nel mercato deskphone globale che progetta e commercializza dispositivi di comunicazione per le aziende. L'azienda si concentra su tecnologie innovative per sviluppare un'ampia gamma di dispositivi di comunicazione aziendali come telefoni SIP, cuffie, apparecchiature audio e video per comunicazioni unificate. Questi prodotti possono essere integrati in una varietà di soluzioni con semplici strumenti di provisioning, in modo conveniente, sicuro e flessibile.

ALE Device offre ai partner commerciali globali una connettività eccezionale e agli utenti finali prodotti che collegano le persone ovunque si trovino e ne consentono la produttività in qualsiasi momento.

Dallo sviluppo innovativo alla produzione ecologica, ALE Device gestisce rigorosamente ogni componente in tutte le fasi della produzione per garantire che i prodotti soddisfino gli standard mondiali.

Per maggiori informazioni visitare il nostro sito web: www.aledevice.com

Informazioni su Kalliope

Kalliope è un marchio di NetResults, un'azienda nata nel 2006 come Spin-Off dell'Università di Pisa. Impegnato nella produzione di sistemi ITC per la trasformazione digitale in aziende con una prospettiva di Industry 4.0 e Smart Working. Fortemente orientato verso la ricerca e lo sviluppo, in particolare nei settori VoIP e MoIP.

Questo approccio ha portato l'azienda a lanciare sul mercato nel 2008 la gamma VoIP PBXs KalliopePBX.

Nel 2017 la nuova linea di prodotti KalliopePBX V4, con una rinnovata architettura altamente scalabile e multitenant, ha portato Kalliope sul mercato dei fornitori di servizi con la nuova piattaforma Kalliope4SP.

Dal 2021 tutte le funzionalità Kalliope sono disponibili anche nel Cloud grazie a KalliopeCloud, la soluzione in loco senza costi di infrastruttura.

Visitare Kalliope all' indirizzo www.kalliope.com