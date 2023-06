I dipendenti Entain impegnati al fianco di Marevivo nella pulizia e riqualificazione del Lungotevere

Roma, 20 giugno 2023 — Nella giornata di ieri, più di 30 dipendenti del gruppo Entain, con il supporto dei volontari di Marevivo, hanno svolto un’attività di pulizia e riqualificazione del Lungotevere. Nello specifico è stata presidiata l’area tra Ponte Nenni e Ponte Matteotti, zona adiacente alle sedi delle due organizzazioni e particolarmente densa di rifiuti.

I dipendenti Entain, sotto il coordinamento e la supervisione del team di Marevivo, hanno proceduto all’azione di pulizia. Grazie al lavoro di tutti i presenti è stato possibile rimuovere oltre 100 kg di rifiuti. Inoltre, gli esperti dell’Associazione hanno illustrato alcune best practice che i partecipanti all’attività potranno facilmente implementare nel tempo per contribuire alla salvaguardia dell’ecosistema marino.

Questa iniziativa aderisce perfettamente alla missione di sostenibilità che è al centro del percorso Entain, elemento essenziale per perseguire una strategia di crescita che punti al tempo stesso ad una relazione positiva con il territorio, anche con il coinvolgimento diretto e proattivo dei dipendenti del Gruppo.

“La centralità che ha per Entain Italia il tema della sostenibilità si esprime al meglio nelle iniziative che siamo fieri di sostenere al fianco di associazioni come Marevivo, impegnata da oltre trent’anni nella difesa del mare e delle sue risorse. – ha commentato Mariarosaria Carlesimo Direttore HR di Entain in Italia – In particolare l’entusiasmo delle nostre persone che hanno partecipato a questa iniziativa a fianco dei volontari dell’Associazione ci riempie di orgoglio, e ci motiva a portare avanti con sempre maggiore impegno attività che ottengano risultati concreti sempre più rilevanti all’interno delle nostre comunità”.

Entain

Il Gruppo Entain PLC, quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), è leader nel settore dei giochi e delle scommesse nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 25.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce 24 brand iconici nel mondo dei giochi, sia online che nelle migliaia di punti della propria rete fisica. In Italia opera attraverso le proprie controllate Eurobet Italia e Bwin Italia.