I dividendi penalizzano Piazza Affari

Segno meno per le borse europee in scia delle tensioni in arrivo da Kiev e delle parole di James Bullard: secondo il governatore della Federal Reserve di Saint Louis, nel prossimo meeting il costo del denaro Usa potrebbe essere incrementato di oltre 50 punti base. Indicazioni negative sono arrivate anche dal Fondo monetario internazionale, che ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita globali. Per quanto riguarda il nostro Paese, la view sul Pil 2022 passa dal 3,8% di tre mesi fa al 2,3%.

In questo contesto, il nostro Ftse Mib, che ha segnato un -0,91% a 24.637,08 punti, ha dovuto fronteggiare anche lo stacco cedole di otto società (con un impatto stimato in 1,05 punti percentuali).

Hanno distribuito il provento Banca Mediolanum (-5,63%), Banco BPM (-4,84%), Cnh Industrial (+0,14%), Ferrari (-0,58%), Prysmian (-2,23%), UniCredit (-3,3%) e Stellantis (-5,16%). Quest'ultima ha annunciato di aver “sospeso la propria attività produttiva a Kaluga (in Russia, ndr) al fine di garantire il pieno rispetto di tutte le molteplici sanzioni e di tutelare i propri dipendenti”. Giornata di rialzi invece per Saipem (+3,81%), Pirelli (+1,36%) e Stmicroelectronics (+1,2%). In rosso invece lo spread Btp-Bund, sceso di un punto percentuale a 163 punti base. (in collaborazione con Money.it)