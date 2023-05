I funghi nel futuro del riciclo?

Ci sono i funghi nel futuro dello smaltimento e del riciclo della plastica? È quanto afferma un gruppo di ricercatori dell’Università di Sidney, in un articolo recentemente comparso sulle colonne di “npj: Materials Degradation”. In particolare, gli esperti ne hanno individuati due: Aspergillus terreus ed Engyodontiun album. Nel corso di un esperimento di laboratorio, i funghi hanno divorato e scomposto in soli 90 giorni una percentuale compresa tra il 25 e il 27% dei campioni di plastica che gli sono stati affidati.