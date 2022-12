I giochi da casino online preferiti dagli italiani nel 2022

Melissa, 30/12/2022 - Le stime previste sui giochi da casino online nel 2022 confermano la crescita costante e irrefrenabile che sta vivendo il settore del gioco a distanza: blackjack, roulette, poker, baccarat, giochi live, ma soprattutto le slot machine, rientrano tra i prodotti più seguiti dagli utenti che giocano su internet nel nostro Paese.

Le restrizioni in pandemia che hanno riguardato le sale da gioco fisiche, unite alla facile accessibilità e al payout delle videoslot online, sono tra le principali ragioni del grande boom che le slot machine e il settore del gioco a distanza in generale, stanno facendo registrare negli ultimi anni: possiamo dichiarare che pure il 2022 non ha rappresentato un’eccezione.

Per comprendere quanto i giochi da casinò online stiano progredendo, basti pensare che nel 2021 in Italia i conti registrati su tutte le varie piattaforme legali ammontavano a ben 9 Milioni. Numero destinato con ogni probabilità ad innalzarsi ulteriormente, anche se si devono ancora conoscere le statistiche ufficiali relative al 2022.

I dati previsti da ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli preposta alla sorveglianza dell’intero settore e al rilascio delle licenze obbligatorie per gli operatori, dicono che il volume di puntate totali oscillerà a fine 2022 tra i 120 e i 140 Miliardi, quindi in tangibile aumento rispetto ai 111 Miliardi del 2021.

Giocare con le slot machine

Perché le slot machine online potrebbero coinvolgere maggiormente? Il loro successo è riconducibile a diversi aspetti:

• la semplicità delle regole

• la rapidità dello svolgimento del gioco

• le funzioni sempre più innovative

• una veste grafica accattivante

• effetti audio incredibilmente realistici che niente hanno a che vedere con le slot da bar tradizionali

Il punto di forza che tuttavia caratterizza principalmente le slot online è il moltiplicatore che, ad esempio, caratterizza la slot machine Starburst XXXtreme realizzata dalla software house Netent.

Un altro motivo che concorre a decretare l’enorme successo delle slot online, sono le offerte e le promozioni organizzate dagli operatori per omaggiare gli utenti. Quasi sempre si tratta di giri gratis o dell’accredito di fondi sul conto di gioco del nuovo giocatore che si è registrato al casino online (per maggiori informazioni sui bonus slot machine leggi qui).

Naturalmente le slot sono anche sinonimo di jackpot, che possono essere sia di tipo fisso che progressivo:

1. nel primo caso vengono calcolati con un moltiplicatore prestabilito da applicare alla puntata del giocatore;

2. nel secondo caso vengono formati da una percentuale di tutte le puntate piazzate dai giocatori.

Le slot machine più giocate in Italia nel 2022

Se analizziamo i flussi di puntate del 2022 fatte alle slot con jackpot, i maggiori volumi confluiscono nell’intramontabile saga di Age of the Gods, la celebre slot a tema mitologia greca sviluppata dal provider Playtech.

Tra le slot machine che nell’anno ancora in corso si stanno ritagliando uno spazio piuttosto rilevante, ci sono le ormai consolidate Slot Megaways, una meccanica di gioco inventata dalla geniale azienda australiana Big Time Gaming, che consente di ottenere fino a 117.649 combinazioni vincenti in un singolo giro e che col passare del tempo è stata introdotta dalla maggior parte dei produttori di slot machine più famosi a livello mondiale.

Il 2022 delle slot online ha visto confermarsi ai vertici del mercato internazionale tutte le più prestigiose software house. Parliamo di aziende pluripremiate del calibro di: Netent, Pragmatic, Betsoft, IGT, Novomatic, Microgaming, Isoftbet, Play’n Go e Playtech.

Stanno raggiungendo un elevatissimo spessore anche aziende estremamente innovative che solo fino a qualche tempo fa potevano essere definite emergenti, quali: Skywind, Habanero, Playson, BluePrint, Red Tiger e due realtà di origine scandinava molto apprezzate come Yggdrasil e Thunderkick.

E l’Italia? Beh, anche il nostro Paese può vantare dei fornitori di slot machine stimati e all’avanguardia, dei quali si trova l’intero assortimento in quasi tutti i migliori casinò online. Tra le società del Belpaese che stanno acquisendo un’importante fetta di mercato ci sono GiocaOnline, Tuko, Capecod, WMG, Cristaltec e MAG Elettronica che, pur non avendo ancora eguagliato il livello dei migliori provider stranieri, stanno compiendo passi da gigante in termini di tecnologia, funzioni extra e veste grafica.

Quando si affronta un argomento ampio come quello delle slot machine e dei giochi da casinò, bisogna tenere presente che si parla di un’industria in costante evoluzione e rinnovamento, nella quale la competizione è a dir poco serrata: motivo per cui ogni mese vengono ideate, realizzate e inserite sul mercato nuove meccaniche e modalità speciali che rendono l’esperienza di gioco degli appassionati sempre più avvincente e piena di fascino.

I casinò online dispongono al loro interno di un’area dedicata alle videoslot che, ormai quotidianamente, viene arricchita da titoli moderni e ultratecnologici che vanno a comporre una collezione di circa 2.000-3.000 videoslot. I diversi titoli sono caratterizzati da numerose tematiche ed effetti speciali, spesso introducono funzioni talmente avanzate da permettere al giocatore di interagire e influenzare l’andamento del gioco.

Le slot più amate sono quelle ambientate in Antico Egitto, Antica Grecia, Far West, Medioevo. Oppure quelle che trasportano l’utente nelle atmosfere horror, galattiche, avventurose, cinematografiche, futuristiche e mitologiche. Ci sono slot machine che hanno come protagonista i pirati, animali, alieni, vampiri, gemme, diamanti, frutti, maghi, streghe e tante altre strane e buffe creature.

Tutte le slot machine disponibili nei casinò online legali, cioè quelli autorizzati dall’Amministrazione dei Monopoli (puoi verificarne tu stesso la legalità collegandoti al sito dell’ADM) sono controllati e certificati sia dallo Stato italiano che da agenzie di sorveglianza specializzate. Inoltre, tutti gli operatori autorizzati dall’ADM si avvalgono del cosiddetto algoritmo crittografico RNG che è in grado di generare una sequenza di simboli, numeri e carte impossibile da prevedere (quindi assolutamente casuale) e violare.

Insomma, il fenomeno delle slot online continua a stupire sempre più giocatori in Italia e in Europa. Stando ai numeri, l’apprezzamento nei confronti di questa tipologia di giochi da casinò offerti in Italia dai migliori casino online con licenza ADM, continua a crescere.

Per informazioni: https://twitter.com/Italcasino