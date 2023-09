'I giovani e il mare': mercoledì 13 settembre alle 14.30 la terza puntata di Maredì

Si terrà mercoledì 13 settembre alle 14.30 la terza puntata di Maredì, il programma di approfondimento sull’Economia del Mare ideato da Confitarma e condotto da David Parenzo.

Al centro del confronto, intitolato “I giovani e il mare”, il ruolo della formazione per l’accesso alle professioni del mare.

Gli ospiti in studio si confronteranno su come stanno cambiando i mestieri del mare, quali sfide attendono il mondo della formazione e delle istituzioni, come rispondere alle principali criticità di accesso alle professioni del mare, sfatando falsi miti e ascoltando direttamente la voce dei protagonisti: i giovani, in collegamento in diretta da Gaeta.

In studio, insieme al Presidente di Confitarma e Federazione del Mare Mario Mattioli e al Presidente di Fondazione ITS Academy Caboto e Vicepresidente di Confitarma Cesare d’Amico, i vertici del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Con il prezioso contributo del Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi.

La puntata sarà in diretta streaming su questa pagina dalle 14.30 alle 15.30.