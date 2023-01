I giudici americani irritati dall’atteggiamento di Sam Bankman-Fried

Da ormai più di un mese sotto la custodia delle autorità americane, l’ex CEO dell’exchange FTX, Sam Bankman-Fried, non si è esattamente comportato da imputato modello. A irritare i giudici statunitensi, in particolare, sarebbero i suoi continui tentativi di comunicare con i testimoni, per modificarne le posizioni. Per questo e altri motivi, i procuratori federali sarebbero intenzionati a chiedere al tribunale uno stop a tutte le comunicazioni di Bankman-Fried con l’esterno, chiamate e servizi di messaggistica inclusi.