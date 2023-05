I maiali neozelandesi nel futuro della medicina del trapianto?

L’isola di Auckland, in Nuova Zelanda, è famosa in tutto il mondo per i suoi maiali selvatici. Introdotti nell’area nella prima metà del XIX secolo, gli esemplari hanno sviluppato delle caratteristiche originali che potrebbero rivelarsi utili per la medicina dello xenotrapianto, il trapianto eseguito impiegando organi di esseri viventi di una specie diversa da quella del ricevente. Ne sono convinti gli esperti della Rare Breeds Conservation Society of New Zealand, che hanno individuato nell’adattamento riuscito a un ambiente impervio il vero punto di forza del maiale neozelandese.