I migliori Dentisti e Medici Odontoiatrici del Piemonte per il 2023: la top list dei grandi professionisti

Torino, 23 marzo 2023. Il Piemonte, una delle regioni più belle e culturalmente ricche d’Italia, è anche uno dei poli d’eccellenza nel campo dentistico e della medicina odontoiatrica.

La redazione di 10Best Italy ha selezionato per voi i 5 migliori Dentisti e Medici Odontoiatrici del Piemonte, professionisti altamente qualificati che si sono distinti per esperienza, competenza e reputazione.

I dottori e gli studi menzionati impiegano le più moderne metodologie e hanno una vasta conoscenza e competenza che consente loro il raggiungimento di risultati eccellenti.

Se state cercando un modo per migliorare la salute e la bellezza della vostra bocca, questa lista vi fornirà una panoramica completa dei professionisti che potrebbero soddisfare le vostre esigenze.

Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone SRL

Cuneo - Mondovì

La Clinica Odontoiatrica Salzano-Tirone è un punto di riferimento per l'odontoiatria piemontese e italiana. I fondatori, i dottori Stefano Salzano e Federico Tirone, entrambi laureati con lode, dignità di stampa e menzione d'onore all'Università di Odontoiatria e Protesi Dentaria di Torino, hanno deciso di aprire il primo studio a Caraglio, trasferendolo poi a Cuneo nel 2011 e trasformandolo in una vera e propria clinica all’interno di un locale di 700 metri quadri.

La struttura consta di 13 unità operative, di cui due chirurgiche, tre salottini di degenza con tv e frigo bar, un laboratorio odontoprotesico annesso, un locale di sterilizzazione completamente ispezionabile anche dai pazienti e una sala corsi. La clinica è dotata di tecnologie all'avanguardia che consentono di eseguire, tra le altre cose, panoramiche, scansioni tridimensionali digitali dei mascellari a basso dosaggio e impronte digitali. In ogni sala operativa c'è un maxischermo per mostrare al paziente radiografie, video, foto e simulazioni, in modo da renderlo partecipe ed informato delle terapie alle quali dovrà sottoporsi.

La filosofia professionale dei dottori Salzano e Tirone risponde alla domanda dei due fondatori: ”Se fossimo dei pazienti, quale sarebbe il servizio che ci farebbe restare sorpresi in positivo sotto ogni aspetto, da quello tecnico a quello organizzativo?”. Sapendo infatti che molte persone provano ansia o paura nel recarsi dal dentista i dottori Salzano e Tirone hanno creato una organizzazione che possa rendere l'esperienza la più completa e confortevole possibile.

Grazie alla collaborazione del proprio laboratorio odontotecnico, dopo gli interventi di implantologia a carico immediato, la clinica è in grado di consegnare i denti fissi 5 ore dopo l'intervento chirurgico. L’utilizzo in quasi tutti i casi del carico immediato riduce notevolmente il disagio del paziente, che altrimenti dovrebbe aspettare mesi senza denti o con una dentiera mobile.

Il protocollo DENTI FISSI IN 5 ORE consente poi al paziente di non uscire mai dallo studio senza denti. Inoltre, l'intervento viene eseguito con anestesia locale e sedazione cosciente, per rendere l'esperienza indolore e la più serena possibile. La Clinica, infine, svolge anche un importante ruolo nella ricerca scientifica autofinanziata, avendo pubblicato numerosi articoli su riviste internazionali.

I Dottori Salzano e Tirone, esempi per l’intero settore a livello italiano e internazionale, organizzano corsi di formazione a Cuneo ai quali hanno partecipato migliaia di colleghi e si impegnano per il continuo sviluppo delle competenze del proprio personale. Grazie alla loro professionalità, dedizione, attenzione al paziente e alla ricerca scientifica, hanno saputo distinguersi e diventare una realtà di straordinario successo.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Via Cascina Colombaro 37 – 12100 Cuneo

Tel: 0171 619210

Indirizzo: Corso dello Statuto 47 – 12084 Mondovì

Tel: 0174 1976340

https://www.studiosalzanotirone.it/

Dottori Lorenzo Terrando e Umberto Terrando

Studio Dentistico Associato dott. Terrando Lorenzo e dott. Gedda Gian Domenico, Rivarolo Canavese

Il Dott. Lorenzo Terrando, specializzato in chirurgia e protesi, e il Dott. Umberto Terrando, specializzato in odontoiatria conservativa, sono due delle punte di diamante dello “Studio Dentistico Associato dott. Terrando e dott. Gedda”, centro rinomato per l’efficacia delle cure e dei trattamenti dentali proposti, al punto da divenire oggi una delle cliniche dentali più sicure e affidabili nella zona.

All’interno della Clinica, grazie anche all'aggiornamento costante del personale, i pazienti possono ricevere le cure più adatte alle loro esigenze, con particolare specializzazione nella realizzazione di impianti dentali con protesi fissa e mobile.

Tra i servizi offerti dalla clinica ci sono l'ortodonzia invisibile, la microscopia endodontica, la panoramica, la teleradiografia e il Conebeam, oltre che un servizio dentistico specializzato per i più piccoli.

Inoltre, la clinica è dotata di attrezzature all’avanguardia, come l'impronta ottica digitale, la stampante 3D per la chirurgia guidata e il microscopio odontoiatrico, che che permettono di eseguire numerosi esami diagnostici in loco, riducendo i tempi tra la diagnosi e l'inizio del trattamento.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Via Gallo Pecca, 10 Rivarolo Canavese 10086 (TO)

Tel: 012425758 – 3384678222

Indirizzo: Corso Ogliani, 30, Rivara 10080 (TO)

Tel: 0124474727

Studio Dentistico Associato Bianchi

Novi Ligure

Lo Studio Dentistico Associato Bianchi ha una lunga storia di oltre 70 anni, iniziata nel 1949, quando fu fondato dal Dott. Giacomo, e continua la sua attività col figlio Fabio e ora col nipote Giacomo, sempre sulla linea della tradizione e della continua innovazione.

Lo staff è completato dal Dott. Carlo Albero Pagella, che si occupa di endodonzia e conservativa, dalla Dott.ssa Anna Chiechi, specialista in ortodonzia, gnatologia, posturologia, estetica, ricoprendo il ruolo della “dentista per i bambini”, dalle igieniste dentali Dott.ssa Chiara Ferrari e Dott.ssa Elena Pozzi e da un team di validi assistenti.

I Dottori Fabio e Giacomo esercitano soprattutto nell'ambito della chirurgia parodontale, chirurgia rigenerativa, implantare e nella protesi. Un punto focale è rappresentato dall'attenzione posta alla cura dei bambini, a partire dall'insegnamento dell'igiene orale, passando attraverso il trattamento delle carie, la chirurgia pediatrica e l'ortodonzia. Il Dottor Bianchi Giacomo ha avuto per vari anni il ruolo di tutor universitario presso l'ospedale Gaslini di Genova dove svolgeva attività di chirurgia pediatrica.

Lo Studio Dentistico Associato Bianchi si contraddistingue per la grande passione, attenzione, empatia, oltre che per un team di professionisti di alto livello, che copre tutte le esigenze dei propri pazienti.

Grazie all’esperienza e professionalità maturata in 70 anni di costante lavoro nel settore, lo Studio è diventato il punto di riferimento nella zona di Novi Ligure e limitrofi, offrendo un contesto informale e rilassante.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Via Garibaldi, 22A – 15067 Novi Ligure (AL)

Tel: 0143 75382

Dottor Tommaso Castroflorio

Studio Associato Icardi Castroflorio Odontoiatri - Torino, Neive (CN)

Il Dottor Tommaso Castroflorio è un professionista con una vasta formazione universitaria e specializzazione in Ortognatodonzia. Ha ottenuto la laurea presso l'Università degli Studi di Torino nel 1998 e la specializzazione, con lode e dignità di stampa, nel 2001. Inoltre, ha completato il Dottorato di Ricerca in Scienze Morfologiche presso l'Università degli Studi di Milano nel 2007 e ha frequentato l'Orofacial Pain Course della Dental School della University of New Jersey (USA) nel 2009.

Ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali per le sue ricerche in campo ortodontico e dei disordini temporomandibolari. Inoltre, è autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e ha presentato relazioni in Italia e all’estero.

Il Dott. Castroflorio svolge anche un'attività di insegnamento, come istruttore clinico presso la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell'Università degli Studi di Torino dal 2012 al 2022 e come ricercatore e professore aggregato dell'Università degli Studi di Torino dal 2017 al 2022. Inoltre, è socio ordinario SIDO, membro dell'European Orthodontic Society e dell'American Association of Orthodontists e socio fondatore e presidente eletto dell'European Aligner Society per il biennio 2022-2023.

Riconosciuto formatore internazionale in ortodonzia con allineatori, vanta un’attività di studio che si avvale delle più avanzate tecnologie, come 3 scanner intraorali, 2 tomografi computerizzati e il monitoraggio remoto della terapia ortodontica mediante intelligenza artificiale.

L'integrazione dei dati 3D rende il processo diagnostico e la pianificazione del trattamento più accurati e completi e fornisce uno strumento di comunicazione efficace per i pazienti, che possono visualizzare il risultato finale simulato.

Centrale punto di forza della professione del Dott. Castroflorio è la ricerca dell'eccellenza clinica, trasferito dall’esperienza professionale a quella dell’attività di studio.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Corso Siracusa, 95 - 10137 Torino,

Tel: 01119507750

Indirizzo: Piazza G. Garibaldi 6 - 12052 Neive (CN),

Tel: 017367211

Dottor Michael Easton

Moncalieri, Montà d’Alba

Titolare degli studi dentistici di Moncalieri e Montà d’Alba. Laureatosi in odontoiatria e protesi dentaria nel 2004 a Torino, partecipa ad uno scambio culturale Erasmus presso l’Università di Nizza in Francia. Frequenta poi il reparto di protesi alla Dental School di Torino e pubblica diversi articoli su riviste di calibro internazionale. Partecipa a corsi “su cadavere”, piezochirurgia, rigenerativa ossea e su riabilitazioni protesiche su impianti. Da oramai 19 anni si dedica interamente all’attività privata. Attualmente socio-Iscritto all’Associazione Nazionale Dentisti Italiana.

I punti di forza dei suoi studi sono sicuramente la passione e amore del proprio lavoro: lavorare per la qualita’ del risultato tecnico ed estetico. La cura dell’anamnesi, la diagnosi con ortopantomografo 3D insieme all'esperienza di un laboratorio odontotecnico contiguo con 35 anni di esperienza sono sicuramente caratteristici del servizio del Dr. Easton. Quest'ultimo viene aiutato da odontoiatri selezionati con almeno 5 anni di esperienza lavorativa. Altri punti di forza sono l'igiene orale e la parodontologia indolore, la piezochirurgia , la rigenerativa ossea orizzontale e verticale, la Chirurgia estrattiva dei denti del giudizio piu’ difficili, l'implantologia, la sedazione cosciente o ansiolisi con protossido d'azoto e l'ortodonzia con scanner digitale.

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Piazza Caduti per la Libertà, 5, 10024 Moncalieri TO

Tel: 011 644506

