I migliori Medici e Chirurghi Estetici della Puglia per il 2023: la top list delle grandi eccellenze

Bari, 8 marzo 2023. Lo sapevate? La Puglia non è solo una regione che si distingue per la propria cultura e la bellezza del territorio, ma anche per l’eccellenza dei suoi chirurghi estetici, con numerose cliniche altamente qualificate e specializzate.

La redazione di 10Best Italy ha selezionato per voi i 5 migliori medici e chirurghi estetici della Puglia, professionisti che si sono distinti per la loro eccellenza professionale e il loro impegno nella cura della bellezza e della salute dei loro pazienti.

I medici e i chirurghi menzionati impiegano le più moderne metodologie e hanno una vasta conoscenza e competenza nel loro campo, il che consente loro di ottenere risultati eccezionali.

Se siete alla ricerca di un medico o di un chirurgo estetico di alta qualità in Puglia, questa lista vi fornirà una panoramica completa dei professionisti che potrebbero soddisfare le vostre esigenze.

Francesco Rinaldi

Rinaldi Medica

Lo studio “Rinaldi Medica” è guidato dal Dott. Francesco Rinaldi, specialista in Dermatologia ed in Oncologia.

Dermatologo di grande fama, ha intrapreso la sua brillante e lunga carriera presso il Policlinico Gemelli di Roma proseguendola in numerose strutture ospedaliere pugliesi, per poi dedicarsi all’attività libero-professionale con studi a Brindisi, Bari e Roma.

Le sue competenze nella branca Dermatologica e nella comprensione dei processi infiammatori, metabolici, endocrinologici che determinano lo stato di salute della cute e portano all'invecchiamento della pelle e dei capelli, sono il risultato di suoi studi e della partecipazione come relatore a numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali. Egli ha inoltre approfondito le conoscenze sul legame tra diete e salute della pelle.

Il Dott. Rinaldi ha tra l’altro sviluppato un protocollo di ringiovanimento cutaneo diviso in 3 fasi. Tale protocollo consente di migliorare il ricambio cellulare dello strato più superficiale delle pelle, l’epidermide; di stimolare il tessuto di sostegno intermedio, il derma; ed infine di uniformare il colorito della pelle, utilizzando prodotti galenici personalizzati domiciliari associati a trattamenti ambulatoriali.

Tali trattamenti consistono in: Laser ultra-specialistici chirurgici e non, Radiofrequenza chirurgica e non, Ultrasuoni focalizzati (HIFU), Bio-rivitalizzazioni e PRP, Peeling, Filler e Rinofiller, Tossina botulinica, specifici per rughe e lifting del viso, salute dei capelli oltre che per cicatrici, smagliature, macchie cutanee, capillari del viso e delle gambe.

Il protocollo rende così la pelle più giovane,in salute, ed esteticamente gradevole e non trattata in maniera passiva come spesso succede con l’utilizzo dei soli Filler.

La peculiarità del Dott. Rinaldi è quella di offrire terapie ed interventi per un risultato personalizzato e non standardizzato. La capacità di preservare la fisionomia naturale del viso dei pazienti ed i suoi trattamenti estetici, sicuri, affidabili ed adeguati lo rendono un professionista altamente qualificato e stimato nel settore. La curiosità intellettuale e la sua passione per la professione, lo spingono alla ricerca di sempre nuove metodologie per il miglioramento della salute della pelle e dei capelli cercando di instaurare un rapporto di fiducia e di empatia con i suoi pazienti, al fine di soddisfare le loro reali esigenze.

Per maggiori informazioni:

Tel : 0831529032

Via Duomo n.1, Brindisi

Via Imbriani 26, Bari

https://www.rinaldimedica.it

Prof. Dott. Luigi Coricciati,

Martano (Lecce)

Il Prof. Dott. Luigi Coricciati è specializzato in dermatologia e venereologia. È Professore all’Università degli studi dell’insubria e docente al master di secondo livello di dermatologia clinica ed estetica.

Sono migliaiai pazienti all’anno che vengono trattati con protocolli personalizzati per problematiche di pelle, in particolar modo utilizzando sistemi avanzati di laser, con un tasso di successo terapeutico superiore al 90% dei casi, anche in quelli più complessi.

Il Dott. Luigi Coricciati è altamente specializzato in ringiovanimento del volto con tecnologie laser e ultrasuoni microfocalizzati.

il Dott. Coricciati svolge la sua attività come dermatologo e medico estetico presso la clinica Coricciati Medical Group, nella provincia di Lecce. “Sono felice di rappresentare un punto di riferimento come dermatologo per i tanti pazienti e studenti che incontro, fornendo divulgazione scientifica corretta, e un servizio impeccabile nel mondo della dermatologia ed estetica”.

Per maggiori informazioni:

Tel: 0836 574387

Via: Francesco Zimbalo,Martano (LE)

Christian De Simone

LongLife Clinic, Lecce

Il Dott. Christian De Simone è specializzato in Anestesia e Rianimazione, con una Laurea in Medicina e Chirurgia ottenuta presso l'Università degli Studi di L'Aquila nel 2000.

Con la sua esperienza pluriennale e la partecipazione a numerosi workshop, corsi di aggiornamento e congressi, ha sviluppato metodologie esclusive per eseguire i trattamenti con la massima precisione e cura.

Nella raffinata LongLife Clinic di Lecce, il Dott. De Simone accoglie ogni paziente dedicando tempo e attenzione all’ascolto delle loro esigenze, per creare un programma di trattamento individuale, che rispetti le armonie e le proporzioni del viso.

Tra i trattamenti che predilige ci sono il filler labbra e il rinofiller, il ripristino dei volumi del viso con tecnica cannulare e il "soft lifting" non chirurgico del viso, mediante fili riassorbibili in PDO montati su cannula atraumatica, per i quali ha creato tecniche personali, raggiunte in anni di lavoro ed esperienza.

Una delle molte specializzazioni del Dott. De Simone è la medicina antiaging e rigenerativa, nella quale utilizza molecole di ultima generazione e prodotti innovativi per ripristinare le condizioni ottimali del derma.

Per maggiori informazioni:

Tel : 347 1370274

Via : Via Luigi Einaudi, 73100 Lecce

Pierfrancesco Bove

Centro MED, Lecce

Il Dott. Pierfrancesco Bove si è laureato con il massimo dei voti presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Ha conseguitoun Master di II Livello in Chirurgia Plastica ed Estetica presso l'Università degli Studi di Padova e un Corso di alto perfezionamento in Rinosettoplastica in tecnica Open presso l'Università Cattolica di Roma, è specializzato in Chirurgia Maxillo Facciale ed è esperto in oncologia della regione testa-collo, dedicandosi alla ricostruzione post oncologica del volto. Distintosi come opinion leader internazionale, è relatore nei principali congressi del settore.

Ha ideato numerose tecniche individuali come la SMART MASTOPLASTICA, la SMART RINOPLASTICA, lo SMART BOTULINO e la SMART BUTTERFLY BUTT. È stato nominato tra i primi 3 Chirurghi Plastici più bravi d'Italia da TGcom24, ed è ospite fisso di una rubrica di Medicina e Chirurgia Estetica su RAI 2.

Il Dott. Bove crea tecniche personalizzate per ogni paziente, per portare gioia e soddisfazione alle persone che gli affidano la loro bellezza e il loro benessere.

Per maggiori informazioni:

Tel :3756046764

Via Lecce, 4, Surbo, LE

Vincenzo Galante

Vincenzo Galante | Chirurgia X Estetica

Il Dott. Vincenzo Galante si è laureato con il massimo dei voti e lode presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata nel 2005, e ha successivamente conseguito l'abilitazione alla professione medica. La sua grande passione per la chirurgia plastica lo ha spintoa continuare a perfezionarsi, frequentando prestigiosi reparti di chirurgia plastica e ricostruttiva in Italia, Europa e Stati Uniti, e partecipando a rinomati corsi e congressi di rilievo nazionale ed internazionale.

Apprezzata e stimatada pazienti e colleghi l’attività professionale del Dott. Galante è un esempio di grande impegno e dedizione; il suo obiettivo è sempre quello di aiutare le persone a migliorare la loro vita in modo significativo e duraturo. Attualmente svolge la sua professione nei suoi studi di Taranto, Mesagne, Roma e Milano.

Al centro dell’attenzione del dottore, le esigenze reali dei suoi pazienti, tenendo conto dell'aspetto psicologico ed emotivo di ogni intervento. Sa che ogni pazientenon cerca solo un miglioramento estetico del proprio corpo, ma anche una maggiore sicurezza personale per vivere la propria vita con spensieratezza ed intraprendenza.

Per maggiori informazioni:

Tel :349 590 9107

Taranto - Studio Medico Via Marco Pacuvio 24, 74121