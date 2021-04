Rubrica Dialoghi Penali

Diretta live Giovedì 6 maggio, ore 17.00, sui canali Facebook e Youtube di CSB

Milano, 19 Aprile 2021 - Nuovo appuntamento con la Rubrica Dialoghi Penali del Centro Studi Borgogna - giovedì 6 maggio, in diretta web alle ore 17.00 – dal titolo “I Minori e l’uso (consapevole) dei Social: qual è il ruolo dei genitori, della Scuola e delle Istituzioni?” durante il quale verrà considerata qual è la responsabilità degli “adulti” nell’uso improprio dei social network da parte dei minori.

A moderare l’incontro sarà Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista, Presidente del CSB. Parteciperanno in qualità di relatori: Massimo Russo, Procuratore della Repubblica Italiana f.f Tribunale Minori di Palermo; Daria Braga, Direttore Fondazione Laureus Italia; Ciro Cascone, Procuratore della Repubblica Tribunale Minori di Milano; Don Alberto Torriani, Rettore Collegio San Carlo di Milano; Federica Zanella, Deputata della Repubblica Italiana.

Secondo i numeri diffusi dall’Osservatorio Indifese, il 68% dei ragazzi dichiara di aver assistito ad episodi di cyberbullismo, mentre ne è vittima il 61%. Questi dati fanno emergere una tendenza in costante crescita, le cui conseguenze possono essere, molto spesso, drammatiche.

Per far fronte a questi episodi è necessario che i minori beneficino di un’educazione, un’istruzione, ma anche di un monitoraggio ed una guida sul corretto utilizzo del web e dei social network, cosa che dovrebbe avvenire sia all’interno della sfera familiare, che all’interno nel contesto scolastico attraverso corsi ed iniziative.

L’incontro avrà l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul tema, analizzando la responsabilità ed il ruolo della famiglia, della scuola e delle Istituzioni nell’eduzione digitale del minore, specie in questo periodo di Pandemia dove, causa restrizioni, i giovani si trovano più a vivere il mondo del web che il mondo reale.

A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

