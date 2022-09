Elezioni, i numeri: oltre 50 milioni di elettori, in provincia di Pavia il comune più piccolo

Sono 46.127.514 le persone aventi diritto che domenica potranno votare in Italia per rinnovare i membri del Parlamento. Tra questi ci sono anche gli italiani residenti all'estero iscritti all'Aire che però voteranno in Italia. A questi vanno poi aggiunti tutti coloro che invece voteranno all'estero: parliamo di 4.741.790 elettori. In totale sono quindi 50.869.304 gli aventi diritto. A fornire questi dati è il Dossier sulle elezioni politiche del 25 settembre 2022, consultabile sul sito del ministero dell’Interno. Tra coloro che potranno votare in Italia ci sono più le donne: il 51,74% dei votanti sono infatti di genere femminile mentre il 48,26% uomini. Il Comune dove si trovano meno aventi diritto è Rocca de’ Giorgi, in provincia di Pavia, con 25 elettori, mentre quello più popoloso è Roma, con 2.055.382 elettori di cui il 46,65 % è composto da uomini e il 53,35% da donne.

Sono poi 2.682.094 i maggiorenni che esprimeranno la loro preferenza per la prima volta. La Regione con più persone che esprimeranno la loro preferenza per la prima volta è la Lombardia con 410.795 nuovi aventi diritto. E' però Roma il comune dove è più alto il loro numero: parliamo infatti di 124.531 elettori di cui 63.977 uomini e 60.554 donne. Il Dossier riporta anche il numero dei candidati presentati in Italia in tutti i collegi uninominali e plurinominali distinti per sesso: per l’elezione della Camera dei deputati nei collegi uninominali si trovano 744 uomini e 566 donne, mentre nei collegi plurinominali si sono candidati 1.394 uomini e 1.394 donne: il Rosatellum prevede infatti che "nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati" vengano "collocati secondo un ordine alternato di genere". Per quanto riguarda l’elezione del Senato nei collegi uninominali ci sono 372 candidati uomini e 321 donne, mentre nei collegi plurinominali 735 sono uomini e 683 donne.