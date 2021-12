I nuovi accessori di elago sono regali perfetti per qualsiasi casa intelligente Apple.

SAN DIEGO, California, 8 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Hai mai perso il telecomando della tua Apple TV? I telecomandi sono nella top tre delle cose più comuni perse nel mondo. I nuovi accessori di elago per l'Apple TV aiutano a prevenire lo smarrimento e forniscono altre soluzioni necessarie per i problemi quotidiani. Questi fantastici prodotti sono regali perfetti per chiunque nell'ecosfera Apple.

Custodie della serie R per il telecomando Siri di seconda generazioneelago è stato in prima linea nella progettazione di custodie per Apple TV fin dalla prima generazione. Infatti, la loro custodia R1 è la custodia per il telecomando Apple TV più venduta su Amazon.com. Con l'uscita della seconda generazione di Apple TV, ci si può aspettare che elago riporti la loro classica linea R con alcune nuove aggiunte. R1, R2, R3 e R4 sono stati tutti rinnovati per il telecomando di seconda generazione. La custodia R1 ha aggiunto dei magneti per attaccare la custodia a qualsiasi superficie metallica. L'R4 è progettato per assomigliare a un classico controller per console di gioco. L'R5 è un design completamente nuovo che permette di incorporare un Apple AirTag - non perdete mai più il vostro telecomando con questa elegante custodia!Amazon: https://amzn.to/339JCaw elago.com: https://bit.ly/3pxc79z

Supporto multiplo per Apple TVQuesto prodotto è la soluzione unica per le tue esigenze di montaggio. Installa la tua Apple TV avvitandola al muro, attaccala alla superficie metallica di un televisore o appendila ovunque con la cinghia. A parte le viti e il cinturino, il supporto è dotato di potenti magneti all'interno della custodia che permettono di attaccarlo al televisore o a qualsiasi superficie metallica. Con tutte e tre le opzioni di montaggio disponibili, l'elago Multi Mount ha risolto tutti i problemi che potresti affrontare.Amazon: https://amzn.to/3DxcgPe elago.com: https://bit.ly/31zBS15

Supporti per il telecomandoSe non vuoi rintracciare il tuo telecomando e vuoi semplicemente creare uno spazio per esso, allora i supporti porta telecomando di diverse dimensioni di Elago sono la soluzione perfetta. Il supporto è disponibile in dimensioni piccole, medie e grandi - il piccolo contiene solo il telecomando Siri, ma il grande può contenere fino a tre telecomandi. Puoi anche scegliere se avvitare il supporto al muro o usare il cuscinetto di gel per attaccarlo alla parete. I supporti sono soluzioni semplici a un problema quotidiano.Amazon: https://amzn.to/3DxcgPe elago.com: https://bit.ly/32Yi5sm

elago è prima di tutto un'azienda di design. Il loro motto è "semplice raffinatezza" perché creano prodotti che sono utili ed estetici. Tutti i loro progetti sono creati in-house da zero, il che assicura che il prodotto che si ottiene è orientato al dettaglio e funziona perfettamente.

elago ha iniziato a San Diego, CA nel 2002 e ha ricevuto numerosi premi internazionali di design tra cui Spark Awards e reddot awards.

