I nuovi accessori MagSafe di Elago sono regali perfetti

SAN DIEGO, 26 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Dopo l'introduzione del caricatore MagSafe nel 2020, elago ha progettato accessori MagSafe adatti a qualsiasi utente e ambiente. Alcuni dei loro nuovi design sono regali perfetti per amici e familiari durante le vacanze.

Come azienda di design, elago si concentra sulla creazione di cose utili e belle. I designer di elago sono incaricati di creare prodotti che loro stessi amerebbero usare. Così facendo, sono sicuri che quando un prodotto arriva nelle mani di un cliente, se ne innamorerà.

I classici supporti per iPhone con una torsione MagSafe elago è stata in realtà una delle prime aziende a creare stand per cellulari con l'uscita dell'iPhone di prima generazione nel 2007. Il loro classico stand M2, fatto di alluminio, è stato un modello per quasi tutti gli stand moderni fatti oggi. elago ha ricreato alcuni dei loro supporti per telefoni più popolari e ha incorporato la compatibilità MagSafe. Questi supporti sono perfetti per le scrivanie dell'ufficio, i banconi e anche i comodini. elago.com: https://bit.ly/3cLD8QH Amazon: https://amzn.to/30ZcwJF

Custodie in silicone liquido Magsafe per iPhone 13 e 12 elago è stata in prima linea in tutti gli accessori Apple fin dall'inizio dell'iPhone - questo naturalmente include le custodie per iPhone. Le nuove custodie compatibili con MagSafe sono fatte di silicone liquido; questo materiale fornisce un'eccellente protezione e allo stesso tempo dà una sensazione incredibilmente morbida. Un anello magnetico sulla parte interna della custodia assicura un solido blocco con il caricatore MagSafe, rendendo questo il regalo perfetto per qualsiasi utente di iPhone 13 o 12. elago.com: https://bit.ly/3nOEaBP Amazon: https://amzn.to/3xhVbHG

Vassoi di ricarica Hai un vassoio vicino alla porta che è il tuo posto designato per chiavi e portafogli? elago ha incorporato la ricarica MagSafe con uno spazio per mettere le chiavi, il portafoglio, gli anelli, i gioielli, ecc. Una versione del vassoio ha anche un posto per ricaricare il tuo Apple Watch! Questi design semplici ma eleganti sono anche fatti di silicone per garantire la longevità e prevenire i graffi ai vostri dispositivi. elago.com: https://amzn.to/3r6m3cw Amazon: https://amzn.to/30ZcwJF

Diverse altre nuove stazioni di ricarica MagSafe sono disponibili per la vendita su elago.com e Amazon.com.elago è prima di tutto un'azienda di design. Il loro motto è "semplice raffinatezza" perché creano prodotti che sono utili ed estetici. Tutti i loro disegni sono creati in casa da zero, il che assicura che il prodotto che si ottiene è orientato al dettaglio e funziona perfettamente.elago ha iniziato a San Diego, CA nel 2002 e ha ricevuto numerosi premi internazionali di design tra cui Spark premi e Reddot premi.

