I nuovi aggiornamenti per PDFelement 4.0 rivoluzioneranno la gestione in PDF e miglioreranno le esperienze degli utenti

VANCOUVER, BC, 22 maggio 2023 /PRNewswire/ -- PDFelement, premiato software PDF Wondershare utilizzato principalmente da professionisti aziendali, è entusiasta di annunciare il lancio della sua molto attesa versione 4.0. PDFelement offre aggiornamenti simultanei per le piattaforme iOS e Android, offrendo un'esperienza utente migliorata e una migliore funzionalità.

Di seguito sono riportati alcuni aggiornamenti chiave per le piattaforme iOS e Android.

PDFelement consente alle aziende di gestire in modo efficiente i propri documenti PDF ed è stato ampiamente riconosciuto e premiato per le sue eccezionali capacità software. Che si tratti di creare, modificare, annotare o convertire file PDF, PDFelement offre una suite completa di strumenti che consentono ai professionisti di lavorare senza problemi con i documenti PDF.

Gary, il Product Manager di PDFelement, esprime entusiasmo per gli aggiornamenti, affermando: "Siamo entusiasti di offrire questi aggiornamenti ai nostri utenti iOS e Android. Il nostro obiettivo è fornire un'esperienza di gestione dei PDF perfetta ed efficiente su misura per le esigenze specifiche di ciascuna piattaforma. Con questi aggiornamenti, siamo certi che i nostri utenti godranno di grande produttività e praticità".

Compatibilità e prezzo

PDFelement di Wondershare è compatibile con Windows, Mac, Android e iOS, e i prezzi partono da $6,99 al mese. Per prove gratuite e download, visitate il nostro sito web ufficiale o seguiteci su YouTube, Facebook, Twitter e Instagram per ulteriori informazioni su PDFelement.

Informazioni su Wondershare

Wondershare è riconosciuta a livello globale come azienda di software impegnata a fornire soluzioni innovative per uso personale e professionale. In qualità di leader nei prodotti per la creatività e la produttività, Wondershare ha ricevuto prestigiosi premi da organizzazioni come Shorty Awards, G2 e GetApp. La mission di Wondershare è consentire alle persone di perseguire le loro passioni e costruire un mondo più creativo. Con oltre 100 milioni di utenti in 150 Paesi, gli utenti possono accedere a un'ampia gamma di soluzioni software per il videoediting, l'editing di PDF, il recupero dei dati, diagrammi e grafica e altro ancora. Wondershare si impegna a fornire un software di alta qualità e di facile utilizzo che consenta a singoli e aziende di realizzare le loro idee creative.

