I nuovi lockdown spingono Piazza Affari in rosso

A causa delle nuove misure anti-Covid messe in campo dalle autorità austriache, nel corso della seconda parte le borse europee hanno registrato un’inversione ad U chiudendo con il segno meno.

Sul Ftse Mib vendite particolarmente violente si sono abbattute sul comparto bancario (-4,14% di UniCredit, -3,36% di Intesa Sanpaolo e -3,07% di Bper Banca) mentre tra i pochi segni più troviamo il settore farmaceutico (+2,69% di Recordati, +2,38% per DiaSorin).

Sul paniere delle blue chip, che ha terminato la settimana a 27.337,46 punti (-1,17%), la performance migliore è stata registrata da Telecom Italia (+3,65%) mentre STMicroelectronics ha segnato un +0,84%.

Il ritorno in grande stile delle vendite sul petrolio, il future con consegna gennaio sul Brent quota in rosso del 3,7% a 78,2 dollari al barile, ha fatto perdere alle azioni Eni il 2,11%. Gli analisti di Barclays hanno annunciato di aver incrementato da "equalweight" a "overweight" la valutazione sul Cane a sei zampe con prezzo obiettivo che da 13 è stato portato a 16 euro (oggi le azioni si sono fermate a 12,168 euro).

Per quanto riguarda il comparto dei titoli di Stato, lo spread tra i nostri Btp a 10 anni ed i Bund tedeschi è sceso di un punto percentuale a 119 punti base.

In serata, il presidente Usa Joe Biden potrebbe annunciare il prossimo n.1 della Federal Reserve: tra i papabili troviamo l’attuale n.1, Jerome Powell, e Lael Brainard, già sottosegretario del Tesoro per gli affari internazionali e attuale membro del consiglio dei governatori della Fed. (in collaborazione con money.it)