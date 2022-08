I nuovi NFT dei Sacramento Kings

Sulle orme di molti altri giganti dello sport americano, i Sacramento Kings, società di pallacanestro iscritta al campionato NBA, hanno annunciato il lancio di una collezione NFT. La raccolta, sviluppata dall’azienda Ankr, si chiamerà Laidback Lions, e sarà composta da 80 Non Fungible Token- in vendita al prezzo di $500- raffiguranti Slamson, il leone simbolo del team. All’acquisto dei contenuti saranno legati diversi vantaggi, come la possibilità di partecipare ad eventi esclusivi con il presidente del club e di disporre di una corsia preferenziale per acquistare biglietti per le partite.