I nuovi premi Neiman Marcus per l'impatto creativo e l'innovazione celebrano il futuro del settore

Jonathan Anderson e Amina Muaddi saranno premiati insieme a Brunello Cucinelli, che riceve il Neiman Marcus Award 2023 per essersi distinto nel campo della moda.

DALLAS, 15 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Neiman Marcus Group (NMG) annuncia un'estensione della sua nuova piattaforma Neiman Marcus Awards, che esemplifica il potere che i leader visionari hanno nel settore della moda. L'aggiunta di questi due riconoscimenti testimonia l'intento del programma di guardare al futuro del settore, sottolineando nel contempo la legacy del retailer di lusso di 85 anni di celebrazioni degli astri della moda a livello globale.

Jonathan Anderson, direttore creativo di LOEWE, riceverà il Neiman Marcus Award per il suo impatto creativo nel campo della moda e la designer di accessori Amina Muaddiriceverà il Neiman Marcus Award per l'innovazione nel campo della moda. Un cenno agli iconici riconoscimenti di Stanley Marcus, che ha creduto nel festeggiare più persone in un anno e, questi due vincitori, spesso creatori di elezione del gusto all'apice della loro carriera, si dimostrano vere e proprie forze dinamiche, ognuno per sé. Nell'ambito della piattaforma Awards, avranno accesso a tutti i punti di forza della magia del merchandising e del marketing del brand Neiman Marcus. A loro volta, questi destinatari del premio collaboreranno con il retailer per creare un'espressione unica del loro brand, che prende vita attraverso attività esclusive per i clienti Neiman Marcus.

"Questi due nuovi premi celebrano oggi persone che segnano il passo della creatività e dell'innovazione nel lusso. Ci impegniamo a rivoluzionare l'Esperienza Luxury e i nostri vincitori per l'impatto creativo e l'innovazione fanno proprio questo, attraverso le espressioni esclusive dei loro brand", ha dichiarato Geoffroy van Raemdonck, Chief Executive Officer di NMG. "Il nostro investimento per promuovere la loro opera attraverso la piattaforma Neiman Marcus Awards riflette il nostro impegno a promuovere i nostri rapporti con i brand partner e a coltivare relazioni profonde con clienti di alto valore".

Jonathan Anderson è stato scelto per ricevere il premio Neiman Marcus Award per l'impatto creativo nel campo della moda perché è una voce prolifica e una forza di influenza misurabile per una casa leggendaria. A dieci anni dalla sua nomina in LOEWE, Anderson ha rinnovato questa casa di moda luxury. Il suo approccio moderno alla ricca storia del brand, unito a un rinnovato impegno nei confronti dell'artigianato, gli è valso il successo commerciale della casa e ha consolidato Anderson come voce di spicco per la sua generazione.

"La passione di Jonathan Anderson per la sua arte è straordinaria. La sua capacità di guidare le tendenze del settore e di creare un suo proprio percorso creativo fa di lui un visionario senza pari e molto meritevole di questo premio", ha dichiarato Lana Todorovich, Chief Merchandising Officer di Neiman Marcus. "Il suo legame con l'arte e il surrealismo offre una prospettiva audace e rinfrescante per il design. La sua moda ricca di spunti è una forza che trascende le categorie del maschile e femminile, con la coraggiosa capacità di offrire l' inaspettato e di mantenere l'interesse dei clienti".

Attraverso questa piattaforma di premiazione, Neiman Marcus rafforzerà ulteriormente la sua collaborazione costante con LOEWE, realizzando attivazioni uniche ed esperienze immersive per amplificare la fama della casa di moda e coinvolgere il vero cliente americano del luxury.

"È un onore ricevere il primo Creative Impact Award", ha dichiarato Anderson. "Ringrazio Neiman Marcus per aver riconosciuto l'incredibile percorso che abbiamo compiuto in LOEWE negli ultimi dieci anni, e naturalmente ringrazio il mio team. Insieme siamo riusciti a rinnovare una casa di oltre 175 anni, alimentata da un senso condiviso di curiosità e passione per l'artigianato moderno".

In qualità di beneficiaria del primo Neiman Marcus Award per l'innovazione nel campo della moda, Amina Muaddi rappresenta il potere della creatività e ha ottenuto con successo una rapida crescita nel settore luxury. I suoi innovativi modelli di calzature sono immediatamente riconoscibili, e combinano forme uniche con volumi e materiali inaspettati. Dopo il lancio della sua prima collezione ufficiale nel 2018, Neiman Marcus ha rapidamente riconosciuto il suo talento e ha curato il lancio della sua acclamatissima linea dell'autunno 2019. Da allora, il peso di Muaddi presso questo retailer di lusso è più che triplicato e la sua curva delle vendite continua a salire, dimostrando che ha attirato l'attenzione e la fedeltà del cliente Neiman Marcus. Muaddi traduce la propria energia in design impeccabili, offrendo ai clienti luxury che indossano i suoi capi un'esperienza trasformativa.

"Nel nostro settore è raro che un brand giovane trovi il successo immediato come accaduto a Amina Muaddi", ha dichiarato Todorovich. "Amina non solo ha acquisito un'estetica distintiva e una sensibilità cosmopolita creata ad arte per la donna moderna, ma è anche una leader aziendale di successo, che ha dimostrato forza nell'equilibrare vendite eccezionali con l'importanza dell'innovazione, l'autenticità e la longevità del brand. Con la nostra partnership, ci impegniamo a svolgere il nostro ruolo di brand maker, fornendo accesso illimitato alla nostra piattaforma per accelerare il suo impatto straordinario e sostenere la crescita della sua attività". «"Ero davvero entusiasta di iniziare a lavorare con Neiman Marcus poco dopo aver lanciato la mia prima collezione", ha dichiarato Muaddi. "Il loro impegno ad avviare la nostra partnership molto presto nella vita del brand ci ha aiutati a espanderci negli Stati Uniti e a entrare in contatto con la loro significativa clientela e la loro meravigliosa comunità. Sin dall'inizio della nostra collaborazione, ci hanno fornito un sostegno incredibile, e sempre offerto informazioni preziose e incoraggiato la nostra crescita nel loro universo. Sono lieta di far parte di questa famiglia e non vediamo l'ora di creare insieme molti progetti ed esperienze speciali!"

NMG ha annunciato in precedenza che Brunello Cucinelli riceverà il premio Neiman Marcus Award 2023 per essersi particolarmente distinto nel campo della moda, riconoscendo la sua profonda influenza sulla moda del luxury lifestyle e il suo impegno per il capitalismo umanistico. Nell'ambito del programma, Brunello Cucinelli ha progettato l' Icon Collection per Neiman Marcus, composta da prêt-à-porter maschile, scarpe e borse da uomo e sarà disponibile in esclusiva in 10 negozi Neiman Marcus e online ad aprile 2023.

Neiman Marcus Awards premierà i suoi tre vincitori del 2023 il 5 marzo, durante la settimana della moda di Parigi, riunendo leader aziendali globali e forze creative dei principali marchi partner del retailer, gli ultimi premiati con l'NM Award e persone famose nel campo della moda per una celebrazione unica nel settore.

Per ulteriori informazioni su NM Awards, visitate il sito web di NM Awards s e guardate il video NM Awards Creative Impact and Innovation Awards.

Informazioni su NM AWARDSNM Awards: è una nuova piattaforma per riconoscere e amplificare gli astri dell'innovazione nel campo della moda a livello globale. La piattaforma comprende il ritorno del prestigioso Neiman Marcus Award for Distinguished Service nel campo della moda, una legacy lanciata da Carrie Marcus Neiman e Stanley Marcus 85 anni fa, oltre a due categorie più ampie: il Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion e il Neiman Marcus Award for innovation in the Field of Fashion.

Il Distinguished Service Award è stato consegnato a oltre 150 astri del luxury del settore della moda, tra cui Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Estée Lauder, Carolina Herrera e Baccarat.

I premi così reinventati rappresentano un'estensione della strategia di crescita dell'azienda per rivoluzionare le Luxury Experiences. Celebriamo i partner del marchio che condividono l'interesse per l'approccio innovativo di NMG alla vendita al dettaglio e l'impegno mirato a lasciare il segno. In qualità di azienda relazionale, la piattaforma di premiazione incarna il modello di business differenziato dell'azienda, collegando i partner del brand con i clienti luxury in modi totalmente nuovi.

Informazioni su NEIMAN MARCUS GROUP (NMG)Il Neiman Marcus Group è un'azienda relazionale che ci guida con amore in tutto ciò che facciamo per i nostri clienti, soci, partner del brand e comunità. La nostra tradizione di innovazione e la nostra cultura di appartenenza guidano la nostra roadmap per rivoluzionare le Luxury Experiences. In qualità di uno dei più grandi rivenditori multi-marca di lusso degli Stati Uniti, con i brand partner più desiderabili al mondo, stiamo fornendo prodotti eccezionali e servizi intelligenti, resi possibili dai nostri investimenti in dati e tecnologia. Grazie alla competenza dei nostri oltre 10.000 collaboratori, offriamo e miglioriamo un'esperienza personalizzata del lusso in tre aspetti del retail integrato: vendita in negozio, online e in remoto. La nostra cultura NMG, alimentata dai nostri collaboratori, unisce i talenti personali in una forza collettiva per rendere la vita straordinaria. I nostri marchi di punta includono Neiman Marcus e Bergdorf Goodman. Per maggiori informazioni, visita neimanmarcusgroup.com.

Informazioni su LOEWECreata in Spagna nel 1846, LOEWE è una delle principali case luxury al mondo da oltre 176 anni. Sotto la direzione creativa di Jonathan Anderson dal 2013, il marchio ha aperto ora un nuovo capitolo e si presenta al mondo come casa con artigianato e cultura come punti focali, evidenziati attraverso un approccio alla moda intellettuale, ma giocoso, uno stile di vita spagnolo audace e vibrante e un'impareggiabile esperienza nel settore della pelletteria.

Informazioni su AMINA MUADDI.Amina Muaddi è un brand internazionale di accessori di lusso che porta il suo nome, fondato nel 2018 dall'omonima stilista giordana e da un designer rumeno. Ideate a Parigi e realizzate in Italia, le collezioni Muaddi combinano secoli di esperienza nella produzione delle calzature con una prospettiva moderna e globale della moda, una qualità senza tempo che incontra un design d'avanguardia. Amina Muaddi ha arricchito il guardaroba delle calzature della donna contemporanea, offrendole modelli originali e riconoscibili dai suoi tacchi. Dal cliente fedele del brand a seguito della sua influenza sulla cultura pop con collaborazioni con Wolford e AWGE, fino al cinema e alla moda televisiva con momenti di spicco nelle serie HBO Euphoria e Insecure, nel 2021 il brand ha ampliato la sua gamma alle borse e nel 2021 alla bigiotteria. Le scarpe e gli accessori Amina Muaddi sono indossati da molte delle celebrità e dei personaggi più elusivi del mondo, come, tra altri, Rihanna, Serena Williams, Dua Lipa, Julianne Moore o Beyoncé.

