I nuovi trend del design d'interni per il 2023

Torna l'appuntamento con il Salone del Mobile e la Milano Design Week 2023 che faranno scoprire le novità di prodotto che le aziende produttrici e i designer hanno pensato per il futuro, è interessante ripercorrere quindi, oggi, alcune tendenze per avere un'idea di ciò che ci si può aspettare.

La tendenza attuale non è più quella del minimalismo puro, sviluppatosi dagli anni '90 in poi, ma piuttosto quella del soft minimal, caratterizzato da linee molto pulite e calde. È per questo motivo che il design scandinavo ha avuto molto successo negli ultimi anni, grazie all'uso frequente di tonalità di grigio che attenuano la durezza del nero e all'utilizzo di pavimentazioni in legno, più accoglienti rispetto al cemento.

Oltre alla ricerca del calore e della morbidezza, c'è anche una nuova tendenza a scegliere arredi trasformabili non solo per problemi di spazio, ma anche per la creazione di nuovi ambienti e alla ricerca di mobili con schienali alti che possano avvolgere le persone come un abbraccio, realizzati con materiali insonorizzanti.

Negli ultimi anni, c'è stata una maggiore attenzione all'eco-design, al riciclo e alla ricerca di nuovi materiali. Si è registrata una crescente propensione alla creazione di prodotti realizzati con materiali ottenuti dal recupero di scarti di lavorazione del riso o delle capsule del caffè, o ancora, materiali ottenuti dalla lavorazione delle muffe e trattati per diventare prodotti decorativi. Da oggi in poi, chi si occupa di Home Decor dovrà innanzitutto effettuare una scrupolosa ricerca sui materiali e solo successivamente concentrarsi sulle forme.

In particolare, per esempio, per quanto riguarda i divani e le madie, che hanno sempre grande importanza in ogni contesto abitativo poiché permettono di personalizzare la zona living, dove si riceve, si soggiorna, si trascorre il tempo del relax e della convivialità, le proposte si possono riassumere in due filoni: l'estrema semplicità delle linee, frutto di una ricerca tecnica sempre più avanzata che riesce a coniugare funzionalità e comfort nel caso delle sedute, e la mescolanza di stili tra arredi da esterno e da interno, che ha annullato la separazione una volta insormontabile tra dentro e fuori, tra spazio abitativo e giardino.

Il risultato sono ambienti aperti, in una continuità armonica di progetti, texture, cromie e materiali che ampliano la percezione dello spazio e pongono l'uomo sempre più al centro del proprio vivere.

In linea generale, molte delle tendenze di quest'anno saranno dunque in continuità con quelle di questi ultimi anni, ma si evidenzia un uso più consistente di pietre naturali che creano un senso di maggiore attenzione all'ambiente e alla natura. Ciò conferisce anche la sensazione di vivere una vita più sana, evitando materiali artificiali come la plastica o l'acrilico.

Per il 2023 si registra anche un bel cambiamento nella scelta dei colori, con una forte presenza di tonalità tenui e pastello, abbinati a finiture opache e raffinate, a volte appena visibili all'occhio, per creare un effetto di lusso nelle abitazioni. Chi vuole osare, potrà scegliere tra una vasta gamma di tinte vivaci e intense, che spaziano dall'arancione al curcuma, dal viola al fucsia, dal verde salvia all'ottanio, dal blu elettrico al turchese.

Nella scelta dei tessuti predominano il cotone e la lana, con un ritorno del velluto, sia chiaro che in sobri motivi damascati. Il legno sarà il protagonista di ogni ambiente della casa. Non mancheranno poi linee rigide e squadrate, che richiamano l'essenziale, ma anche forme più sinuose e avvolgenti, che caratterizzeranno soprattutto elementi come divani, sedie e armadi, infatti, le forme tonde e irregolari sembrano riflettere meglio il mondo naturale e le tante sfaccettature della personalità di chi abita la casa.

Fondamentale infine sarà la modularità degli arredi per soluzioni su misura e ambienti trasformabili, in cui la funzionalità si sposa con il design.