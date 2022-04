I pilastri di Ecomondo 2022: rifiuti, bioeconomia, trattamento acque, bonifiche

Torna Ecomondo, appuntamento per la transizione ecologica. Tra i padiglioni del quartiere fieristico di Rimini di Italian Exhibition Group, dall’8 all’11 novembre prossimi, saranno in mostra le migliori soluzioni tecnologiche green.

Dai grandi macchinari per il recupero di metalli alle soluzioni di controllo digitale per la distribuzione delle acque; dalle tecnologie di rigenerazione dei suoli e dei siti industriali dismessi alle stampanti 3D alimentate da bioplastiche. A organizzare l’esposizione saranno i quattro pillar di Ecomondo: gestione e valorizzazione dei rifiuti e loro trasformazione in materia prima seconda; bioeconomia circolare e bioenergie; trattamento e gestione della risorsa idrica; bonifica e riqualificazione dei siti contaminati ed industriali dismessi e rischio idrogeologico.

Ci saranno inoltre alcuni contenuti speciali: Textile Hub; Salvaguardia e rigenerazione ambientale; Food waste; Villaggio della sanificazione; Start-up e Innovazione.

Anche per l’edizione 2022 di Ecomondo si prepara, poi, un calendario di convegni e seminari con esperti, ricercatori, aziende e istituzioni nazionali e internazionali con una sempre maggiore presenza della Commissione europea. Ecomondo ospiterà l’11esima edizione degli Stati Generali della Green Economy promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy in collaborazione con il ministero della Transizione Ecologica e il patrocinio della Commissione europea.