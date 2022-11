I PInk Floyd per i 40 anni di Tor Vergata

Domani, martedì 15 novembre, alle ore 21, sul canale Youtube dell'Università di Roma "Tor Vergata" viene trasmesso in prima assoluta il concerto evento dei Pink Floyd Legend "#40 anni in una notte… e oltre" (visibile all'indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=8NaKuqQNz10). Il concerto è stato organizzato come apertura dei festeggiamenti nel 40mo anniversario della fondazione dell'Università 1982 - 2022: una cinque giorni - dal 24 al 28 ottobre 2022 - che ha coinvolto l'ateneo e i suoi principali interlocutori, con oltre 70 eventi celebrativi, 4 serate tematiche e più di 300 ospiti per una narrazione dell'impegno e l'importanza dell'Ateneo che ha alle spalle 40 anni di ricerca di eccellenza e didattica innovativa.

L'evento musicale, presentato da Carlo Massarini, è stato registrato il 21 giugno nell'Arena del Rettorato, in occasione della Festa della Musica. La regia video e il montaggio dell'evento sono stati affidati a Maurizio Malabruzzi. La produzione esecutiva è firmata Menti Associate.