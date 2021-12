I prezzi Usa penalizzano le borse, le banche sostengono Piazza Affari

Nel primo dei due giorni di riunioni della Federal Reserve, le indicazioni arrivate dai prezzi alla produzione potrebbero rappresentare l’ulteriore conferma della necessità di velocizzare il processo di riduzione degli stimoli monetari. Nel mese di novembre i prezzi alla produzione statunitensi hanno segnato un incremento annuo del 9,6%, il dato maggiore mai registrato.

Tenendo anche conto di un’inflazione ai massimi da quattro decenni, gli operatori che scommettono su un raddoppio del tapering (attualmente a 15 miliardi di dollari), la progressiva riduzione dello shopping, iniziano ad essere tanti. Per ora, l’aggiornamento relativo i prezzi alla produzione ha avuto l’effetto di spingere al ribasso i listini finanziari sulle due sponde dell’Atlantico con l’unica eccezione di Milano, dove a sostenere il Ftse Mib (+0,02% a 26.556,67 punti) ci ha pensato il comparto bancario.

Spinte dalle attese di operazioni straordinarie, le azioni di questo settore hanno tutte chiuso in positivo: UniCredit ha segnato un +4,58%, BPER Banca un +1,54%, Intesa Sanpaolo un +0,88% e Banco BPM ha guadagnato l’1,42%.

A proposito di un possibile interessamento per Banca Monte dei Paschi di Siena (+0,33%), l’Ad del Banco BPM, Giuseppe Castagna, ha risposto con un «mai dire mai» rimarcando che da sempre l’istituto è interessato ad operazioni in grado di creare un terzo gruppo bancario in Italia. Giornata decisamente positiva anche per Carige (+8,15%), spinta dai rumor su un interessamento di BPER e dei francesi del Credit Agricole.

Nell’asta di Btp di oggi, il Tesoro ha collocato 3,5 miliardi di euro del nuovo titolo a 3 anni. Il Btp ha registrato un rendimento negativo dello 0,1%, contro il -0,16% dell’asta precedente. Il rapporto di copertura si è attestato a 1,21. Stabile a 130 punti base lo spread Btp-Bund. (in collaborazione con money.it).