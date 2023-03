I primi 60 anni di Eva Kant

Quest'anno Eva Kant compie 60 anni: nel 1963 uscì infatti il terzo numero di Diabolik, in cui fece la sua prima comparsa. Tante le iniziative per celebrare il compleanno della donna misteriosa ed elegantissima, ispirata nell'aspetto e nel portamento a Grace Kelly. Eva comparirà su una moneta emessa dalla Zecca di Stato che, insieme a quelle dedicate a Diabolik e Ginko, formerà un trittico da collezione. Ovviamente numerose le iniziative editoriali della casa editrice Astorina: un numero speciale in marzo, in cui si scoprirà di più sul suo passato prima di Diabolik, mentre ad aprile Eva sarà protagonista del quadrimestrale Grande Diabolik.