I principali provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri

10 novembre 2025 | 15.10
Redazione Adnkronos
La riunione del Consiglio dei ministri del 5 novembre ha portato all’approvazione di una serie di provvedimenti, tra i quali un decreto legislativo in materia di intermediazione finanziaria e un decreto legislativo in ambito di transizione verde. Nel primo caso si tratta dell’adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei mercati regolamentati nell’Unione europea, con specifico riferimento alle modifiche al regolamento degli strumenti finanziari, alla cooperazione in materia di vigilanza e alla disciplina della crisi dei depositari centrali in caso di apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa. Il secondo provvedimento è un decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2024/825 che riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione green tramite il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione. Nel dettaglio, l’intervento rafforza i diritti dei consumatori, promuovendo un’economia circolare e pulita, introducendo misure per contrastare il fenomeno del greenwashing, sanzionando le dichiarazioni ambientali generiche o infondate e le pratiche per indurre all’acquisto con informazioni fuorvianti. Inoltre, in ambito di obsolescenza precoce dei prodotti, questi dovranno essere accompagnati da etichette chiare con la garanzia commerciale di durabilità. In ambito ambientale, è stato approvato in via preliminare un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2023/1542 relativo alle batterie e ai relativi rifiuti che prevede, tra l’altro: nuovi obblighi di conformità e tracciabilità per gli operatori economici; aggiornamento dei criteri ambientali minimi per gli appalti pubblici relativi a prodotti contenenti batterie; istituzione del Registro dei produttori di batterie. Infine, il Cdm ha approvato in via definitiva un regolamento che riguarda la struttura e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

Il comunicato del Governo

