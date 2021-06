I prodotti di BancoPosta Fondi sempre più ESG

In collaborazione con Postenews

In linea con la strategia adottata dal Gruppo Poste Italiane, anche BancoPosta Fondi SGR afferma il proprio impegno a perseguire un’attività di gestione responsabile. La Società di Gestione del Risparmio infatti ha deliberato alcune modifiche regolamentari, efficaci dal 15 giugno 2021, alla politica di investimento dei fondi BancoPosta Azionario Euro e BancoPosta Selezione Attiva. Le modifiche mirano a caratterizzare l’obiettivo dei fondi delineato nella politica di investimento e lo stile di gestione seguito dal gestore, al fine di qualificare i 2 fondi in oggetto come prodotti con caratteristiche ambientali e sociali.

In dettaglio, fermi restando gli indirizzi di politica di investimento propri di ciascun fondo, le decisioni di investimento, oltre ad essere fondate sull’analisi finanziaria, sono operate sulla base di analisi non finanziarie che prendono in considerazione in modo sistematico fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario (fattori ESG), al fine di orientare, con una visione di lungo periodo, le scelte di investimento responsabile.

Sono inoltre stati recepiti gli obblighi di divulgazione richiesti dall’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation, o SFDR), che stabilisce norme comuni e potenziate sui requisiti di reporting dei processi di investimento ESG. I partecipanti ai mercati finanziari (banche, assicurazioni, SGR, ecc.) e i soggetti che prestano il servizio di consulenza dovranno, infatti, dare maggiore trasparenza principalmente su tre aree: l’integrazione dei rischi per la sostenibilità nel processo decisionale di investimento; la considerazione degli impatti negativi delle attività di investimento sulla sostenibilità; l’informativa sui prodotti finanziari qualificati come ESG. BancoPosta Fondi SGR ha recepito gli obblighi di disclosure richiesti dall’entrata in vigore della SFDR predisponendo apposita informativa nella sezione Responsibility and Sustainability del proprio sito internet e provvedendo ad aggiornare i Prospetti dei fondi la cui offerta è in corso. Per saperne di più sui fondi di Poste Italiane clicca qui.