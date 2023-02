I protagonisti di Sanremo non hanno segreti ai microfoni RDS Next, la social web radio dei creator e delle webstar più seguiti sui social

Grande successo per le due nuove rubriche di RDS Next dedicate a Sanremo per raccontare, intrattenere e divertire il pubblico.

Tutte le novità del festival più seguito in Italia, tutti i look, i trend make-up e ovviamente le performance di ospiti e concorrenti, non avranno segreti per RDS Next, la radio più seguita su Twitch e TikTok che nasce come social web radio e che “vive” e si esprime contemporaneamente su più piattaforme digitali.

E’ proprio la sua natura digitale che permette al pubblico di interagire con i creator, le webstar e gli artisti oi collegamento che ogni giorno animano la programmazione, accompagnata dalla musica e dal divertimento che contraddistinguono da sempre la radio, e per la settimana

Nella settimana di Sanremo RDS Next propone una programmazione ad hoc per accompagnare tutta l’edizione del festival con musica, ospiti live e divertimento e molto altro ancora! Dalle scuse di Blanco ai lustrini che stanno segnando il trend dei look sul palco sanremese. Tutto sarà commentato e condiviso.

"Bella per Next”, “Newsic Friday”, "Bad Bromance” e “It's Gossip o’clock", oltre ad ospitare gli artisti in gara da cui poter avere chicche in anteprime direttamente da Sanremo, commenteranno tutte le serate per vivere il festival a 360°. Si parlerà di tutte le sfaccettature dell’evento: dai look alle performance degli artisti, gli ospiti, i gossip, il dietro le quinte, i commenti e i meme che esploderanno sui social.

RDS Next sarà in onda anche in occasione della serata finale del festival, con una diretta speciale su TikTok per vivere il momento più atteso della settimana insieme al pubblico da casa che giocherà con i talent di RDS Next.

La serata della finale sarà anche l’occasione per presentare al pubblico alcuni dei volti del nuovo palinsesto che partirà ufficialmente da lunedì 13 Febbraio.

RDS Next è “La web radio fatta dalla GENZ per la GENZ e i Millennials”. I giovani speaker trasmettono in diretta programmi di intrattenimento dedicati a Musica, Sport, Lifestyle, Gossip, Fashion, Gaming e trend ma anche Sostenibilità e Inclusion, confrontandosi con artisti e cantanti, protagonisti di serie tv e film, con la partecipazione costante degli ascoltatori coinvolti in un turbine di energia.

Il palinsesto e la direzione artistica sono curati da RDS in collaborazione con Stardust, l’innovativa media agency che ha rivoluzionato il modo di intendere l’influencer marketing.

Per maggiori informazioni segui RDS Next: https://www.rds.it/next-web-radio/