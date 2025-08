I provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri

Mercoledì 30 luglio a Palazzo Chigi si è riunito il Consiglio dei ministri che ha deciso in merito a diversi ambiti. Prima di tutto, è stato approvato un disegno di legge costituzionale di parziale modifica dell’art.114 della Costituzione, recante disposizioni su Roma Capitale, che viene individuato come ulteriore e autonomo ente costitutivo della Repubblica. Il provvedimento interviene per rendere più efficace il Governo di Roma e del suo vasto territorio, con l’attribuzione di funzioni legislative in diversi ambiti: trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale, governo del territorio, commercio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, turismo, artigianato, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica, organizzazione amministrativa. Il Governo ha inoltre dato il via libera a due decreti leggi, uno per la Terra dei fuochi, per contrastare i reati ambientali, tutelare maggiormente la salute pubblica e l’ambiente, l’altro per il commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Agenas. Inoltre, è stato approvato con misura d’urgenza un disegno di legge quadro sulla sicurezza nelle piscine per classificare le strutture, individuare i requisiti di sicurezza, impiantistici, igienico-sanitari e gestionali, oltre ai controlli interni, esterni e alle sanzioni. Infine, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, sono stati approvati in esame definitivo due regolamenti relativi alla valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione e di modifica dello statuto degli studenti della scuola secondaria. In particolare, dal prossimo anno saranno ammessi alla classe successiva della scuola secondaria gli studenti che in sede di scrutinio finale avranno ottenuto una valutazione superiore a 6 decimi. Il voto 6 in condotta comporterà la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva e la redazione di un elaborato su tematiche di cittadinanza attiva.

Il comunicato del Governo