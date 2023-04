I risultati finanziari di Esker del 2022

Risultati record e prospettive ottimistiche per il 2023

Busto Arsizio, 3 aprile 2023

Crescita accelerata trainata dalle soluzioni cloud e dall’America

Il fatturato di Esker per l'esercizio 2022 ammonta a 159 milioni di euro, con un incremento del 19% rispetto al 2021 (13% a tassi di cambio costanti e area di consolidamento). Questi risultati sono caratterizzati dal continuo successo delle soluzioni di automazione cloud dell'azienda, che coprono 128 milioni di euro di fatturato, con un aumento del 23% rispetto al 2021 (17% a tassi di cambio costanti) e rappresentano l'80% del fatturato consolidato. Grazie alla forte performance delle vendite nel 2021 e nel 2022, Esker ha mantenuto una forte crescita nonostante un contesto economico incerto.

I ricavi generati dai servizi di implementazione sono cresciuti del 12% (7% a tassi di cambio costanti), rappresentando il 16% dei ricavi totali. Questa linea di ricavi ha beneficiato del dinamismo delle vendite di soluzioni SaaS e della crescita della rete di partner. Le prestazioni dei prodotti tradizionali in licenza e dei prodotti legacy continuano la loro tendenza al ribasso e rappresentano meno del 4% del fatturato totale del 2022 (-21% a tassi di cambio costanti).

Per quanto riguarda la ripartizione geografica, l'America e l'Asia Pacifico sono state le regioni più dinamiche, con una crescita superiore al 14% (a tassi di cambio costanti). L'Europa ha resistito bene al contesto macroeconomico ed è cresciuta di oltre l'11% a tassi di cambio costanti.

Forte slancio delle vendite

Il valore ricorrente annuale (ARR) dei nuovi contratti firmati nel 2022 è aumentato del 26% (19% a tassi di cambio costanti). Dopo un primo trimestre più debole, il ritmo dei nuovi contratti firmati è aumentato da un trimestre all'altro, con gli ultimi due trimestri dell'anno che hanno segnato record storici.

Il ritmo dei nuovi contratti è stato particolarmente dinamico nella regione Asia-Pacifico (oltre il 45%) e in America (+23%), che da sole rappresentano quasi il 57% del totale dei contratti. L'Europa è rimasta stabile con un aumento del 3% che rappresenta il 33% del volume globale. Questa stabilità riflette un atteggiamento conservativo delle aziende nei confronti della situazione economica e geopolitica del continente.

Si tratta di contratti pluriennali con clienti finali o partner che hanno un impatto marginale sui ricavi nell'anno in cui vengono firmati, ma alimentano la crescita dell'azienda negli anni successivi. In base a un principio contabile applicato in modo coerente, i costi di acquisizione, marketing e vendita di questi contratti sono interamente imputati all'anno della firma.

Investimenti in continua crescita

Nel 2022, la forza lavoro di Esker è aumentata del 13%, raggiungendo i 972 dipendenti. Le assunzioni sono state equamente distribuite in tutte le aree geografiche, con una particolare attenzione all'America (+14%). Le assunzioni hanno riguardato principalmente le funzioni di vendita e marketing (+17%), nonché la consulenza (+13%) e l'assistenza clienti (+14).

Aumento della redditività operativa

L'utile operativo di Esker è aumentato del 29%, raggiungendo i 21,4 milioni di euro nel 2022, rispetto ai 16,6 milioni di euro del 2021. La redditività operativa è aumentata dal 12,4% al 13,5% nel 2022. Questi risultati sono stati raggiunti grazie a un significativo aumento del margine lordo (+25%), che ha raggiunto il 72% del fatturato. A questi risultati ha contribuito il controllo dei costi della piattaforma e di produzione, in parte compensato da un leggero calo del margine dei servizi, dovuto principalmente agli investimenti effettuati per sviluppare la rete di partner. Anche l'aumento controllato delle spese generali ha contribuito alla crescita della redditività e ha permesso di investire nello sviluppo delle vendite (+38%) e del marketing (+23%). Nel 2022 Esker ha beneficiato anche di tassi di cambio favorevoli, principalmente legati al dollaro americano, per un importo pari a 2,2 milioni di euro o al 10% dell'utile operativo dell'anno.

Crescita del risultato netto

Grazie all'aumento dei proventi finanziari, a un'aliquota fiscale stabile del 23% e al buon contributo delle società partecipate, l'utile netto di Esker è stato pari a 17,9 milioni di euro, con un aumento del 25% rispetto al 2021, nonostante una piccola perdita eccezionale.

Il contributo di Market Dojo

Esker ha acquisito una quota di maggioranza del 50,1% di Market Dojo, una startup britannica di software di e-procurement. L'acquisizione rafforza la posizione di Esker nel mercato globale del source-to-pay.

Le attività di Market Dojo sono state consolidate nel bilancio di Esker a partire dal 1° giugno 2022. Nel corso dell'anno, l'azienda ha registrato un fatturato di 0,8 milioni di euro (+20% di crescita) e una perdita operativa di 0,7 milioni di euro, corrispondente agli investimenti effettuati per accelerare la crescita dell'azienda, in particolare negli Stati Uniti.

Previsioni per il 2023 e liquidità disponibile

La performance di Esker nel 2022, sia in termini di ricavi che di contratti firmati, consente all'azienda di affrontare il 2023 con fiducia. I contratti firmati nel 2022 alimenteranno la crescita del fatturato del 2023.

Tuttavia, le fluttuazioni economiche legate alle tensioni geopolitiche e all'evoluzione delle economie in cui Esker opera, possono sempre avere un leggero impatto sulla performance dell'azienda. In queste circostanze, e come comunicato al momento della pubblicazione dei risultati del quarto trimestre 2022, Esker prevede una crescita per l'intero anno tra il 12-14% (escluse le acquisizioni e i tassi di cambio) con una redditività stabile. Queste prospettive saranno aggiornate ad ogni rilascio dei risultati finanziari.

Al 31 dicembre 2022, la liquidità aziendale ammontava a 42,9 milioni di euro, a cui vanno aggiunti 4,8 milioni di euro classificati come attività finanziarie ma disponibili per l'utilizzo a breve termine. Esker ha contratto 17 milioni di euro di nuovi prestiti a condizioni molto favorevoli nel 2022. Insieme alla liquidità disponibile, consentiranno a Esker di sfruttare le opportunità di crescita esterne, se necessario, in linea con la sua strategia di sviluppo.

About Esker

Esker è una piattaforma globale in cloud sviluppata per valorizzare il lavoro dei dipartimenti finanziari e del servizio clienti, e aiuta a consolidare la collaborazione tra le aziende automatizzando il cash conversion cycle. Le soluzioni di Esker incorporano tecnologie come l’Intelligenza Artificiale (AI) per guidare l’aumento della produttività, migliorare la visibilità dei processi, ridurre il rischio di frode e migliorare la collaborazione tra i dipendenti, clienti e fornitori. Esker opera in Nord America, America Latina, Europa e Asia-Pacifico e ha la sua sede principale a Lione, Francia, e negli Stati Uniti a Madison, Wisconsin. Per ulteriori informazioni su Esker e le sue soluzioni visitate : http://www.esker.it, segui Esker su LinkedIn, Twitter e visita il nostro blog.

Esker Italia

Via Guido Gozzano 45

21052 Busto Arsizio (VA)

Tel: (608) 828-6000

www.esker.it | info@esker.it

Contatto stampa: Chiara Colangelo

Tel: +39 0331 651422 | chiara.colangelo@esker.com

Contatto relazioni con gli investitori: Emmanuel Olivier

Tel: +33 (0)4 72 83 46 46 | emmanuel.olivier@esker.com