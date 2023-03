I risultati in Europa di Juve, Roma, Fiorentina e Lazio

In EL non brillano le italiane, in Conference a vele spiegate viola e biancocelesti

Juventus fermata sul pari

Il Nantes strappa un 1a1 all'Allianz Stadium nei sedicesimi di Europa League contro la Juventus. Al gol di Vlahovic nel primo tempo, risponde nella ripresa Blas per i francesi. Sul finale i bianconeri recriminano per un episodio dubbio in area avversaria.

Roma KO a Salisburgo e Dybala si fa male

Sconfitta beffa per la Roma che perde 1-0 in casa del Salisburgo. I giallorossi dominano per larghi tratti di partita e centrano due legni con Cristante e Belotti, ma a pochi secondi dal 90' incassano la rete decisiva di Capaldo. Un risultato che complica ma non pregiudica il passaggio agli ottavi di Europa League. Tra una settimana obiettivo rimonta all'Olimpico, dove mister Mourinho confida di avere a disposizione Dybala sostituito in Austria per un sovraccarico muscolare alla gamba.

Fiorentina a valanga

La Fiorentina supera con un netto 4-0 il Braga in terra portoghese. A decidere la sfida sono state le doppiette di Jovic e Cabral, di pregevole fattura. Ipotecato il passaggio agli ottavi di Conference League, da formalizzare tra sette giorni al Franchi.

Lazio, torna al gol Immobile

La Lazio batte 1-0 il Cluj e mette un mattoncino verso gli ottavi di Conference League. Decide la sfida un gran gol di Immobile nel recupero del primo tempo. Gara in salita a causa dell'espulsione di Patric dopo soli 15 minuti di gara. In inferiorità numerica la formazione biancoceleste ha saputo reagire e vincere. Tra sette giorni il ritorno per blindare la qualificazione.

Fantacalcio.it per Adnkronos