(Milano, 2 febbraio 2021)

Domenica 7 febbraio 2021: Web Forum rivolto ai farmacisti

Promosso dall’azienda GUNA, l’appuntamento rappresenta la prima manifestazione italiana del programma “Healthy Ageing 2020-2030” dell’OMS, a sostegno della salute e del benessere dei pazienti senior.

Il futuro della nostra società si regge anche sulla salute degli over-65 e cresce sempre più la consapevolezza che uno stile di vita salutare contribuisca a mantenere alte le performances psico-fisiche, sociali, professionali e familiari delle nuove generazioni di senior.

I dati ISTAT degli ultimi anni registrano un incremento costante degli over-65; nel 2019 l’indice di vecchiaia (dato dal rapporto tra gli over 65 e gli under 14) si attestava al 173,1% (ovvero 173,1 anziani ogni 100 giovani) mentre nel 2002 era del 131,4%. Un trend non solo italiano che la stessa OMS considera una delle grandi sfide mondiali del nostro tempo, tanto da lanciare recentemente il programma “Decade of Healthy Ageing 2020-2030” per stimolare tutti i protagonisti della sanità - governi, istituzioni accademiche, agenzie internazionali, media, ricercatori, industrie farmaceutiche e professionisti del settore – a un impegno concreto, in termini di progetti e politiche, a favore delle comunità per un completo benessere e un invecchiamento in salute degli individui senior.

Il primo soggetto privato in Italia a cogliere questa sfida è stata GUNA S.p.a. - azienda leader in Italia nella farmacologia low-dose, con una presenza sul mercato estero in oltre 30 Paesi – che ha organizzato per domenica 7 febbraio il Web Forum live “I Senior: dalla prevenzione alla gestione della cronicità. Il ruolo del Farmacista”, in collaborazione con il WHO Collaborating Center for Traditional Medicine dell’Università Statale di Milano e con il patrocinio delle principali associazioni di categoria.

Il Forum intende mettere a confronto diverse strategie con un particolare focus sul contributo del Farmacista per garantire una solida condizione di benessere psicofisico a tutti gli over 60, nel rispetto delle singole diversità, passando attraverso programmi di education e di consapevolezza, offrendo così un competente supporto concreto ad un invecchiamento di qualità.

“Con questa iniziativa”, dichiara Alessandro Pizzoccaro, Presidente di GUNA S.p.a., “abbiamo voluto dare concretezza alle Linee Guida del Programma decennale “Healthy Ageing 2020-2030”, che invitano il settore privato ad una partecipazione attiva al programma, così, assieme ad esponenti prestigiosi del mondo medico, delle farmacie e dell’OMS, abbiamo promosso la realizzazione di questo Web Forum, in cui verranno illustrate e condivise le conoscenze scientifiche più aggiornate ed evidenziato il fondamentale ruolo del farmacista sia per suggerire una corretta prevenzione sia per favorire il miglior invecchiamento in buona salute”.

Il programma prevede due sessioni, la prima, intitolata: “I Senior e la Farmacia” avrà come chairmen i professori dell’Università di Milano: Umberto Solimene, direttore del WHO Collaborating Center for Traditional Medicine ed il vicedirettore, Emilio Minelli. Alla loro introduzione seguiranno i saluti istituzionali di Yuka Sumi del WHO Ageing and Health, e poi gli interventi dell’On. Andrea Mandelli, presidente FOFI, su “L’evoluzione nelle politiche sanitarie e sostegno del paziente senior e le ricadute sul servizio farmaceutico” e di Marco Cossolo, presidente Federfarma, su “La nuova sfida della popolazione senior: la responsabilità del farmacista territoriale a sostegno del paziente cronico e di un invecchiamento in salute”. Seguiranno poi le relazioni di Roberto Tobia, vicepresidente Utifar, su “Sanità digitale e senior: come avvicinarli rendendo migliore il Welfare. Il ruolo del farmacista”, di Marcello Pani, segretario nazionale SIFO, su “Gestione del paziente ospedalizzato in continuità tra farmacia ospedaliera e territoriale. Impatto su spesa e politica sanitaria” e, infine, di Liliana Garino, General Manager GUNA, su “Modelli innovativi in farmacia di collaborazione a sostegno degli over 65”.

Nella seconda sessione, “L’importanza del Farmacista secondo la visione dell’OMS”, presieduta dal Prof. Leonello Milani -Specialista in Neurologia, Direttore scientifico de La Medicina Biologica e di Physiological Regulating Medicine - si potrà assistere alle presentazioni del Prof. Solimene, sui programmi dell’OMS di gestione dell’ageing e di politica sanitaria internazionale, e del Prof. Minelli, sul ruolo della medicina integrata e la responsabilità del farmacista per una comunità mondiale longeva e in salute.

Chiuderà i lavori Alessandro Pizzoccaro, Presidente GUNA.

Per maggiori informazioni e per iscriversi online: https://agenda.akesios.it/eventi/i-senior/. I farmacisti che parteciperanno al Forum riceveranno l’attestato di partecipazione e i relativi crediti formativi, previa superamento del test ECM da effettuare entro 72 ore dal termine dell’evento.

