I Talks per la Salute prendono il via

(Adnkronos)

A meno di un mese dal debutto, Alleati per la Salute, il nuovo portale dedicato all’informazione popolare ma rigorosa su questioni medico scientifiche realizzato da Novartis, allarga la sua capacità di far riflettere avviando una nuova iniziativa.

Ogni mese un appuntamento in diretta video, Talks per la Salute. Un momento di confronto aperto, che vedrà, non contrapposti ma appunto alleati, rappresentanti dei pazienti, clinici, comunicatori. Una conduzione giornalistica per affrontare e dirimere le questioni dell’attualità, cercando di mettere in sinergia l’interesse dei pazienti con le possibilità offerte dalle cure. Senza timori reverenziali, partendo da dati oggettivi, ascoltando le opinioni di chi ogni giorno si batte per migliorare l’offerta di salute nel nostro Paese. Incontri che saranno anche collezionati, dando a tutti la possibilità di rivederli, e le evidenze emerse saranno raccontate in approfondimenti giornalistici sul portale.

Il primo appuntamento è già fissato per il 28 gennaio e il panel sarà costituito da Antonella Celano (presidente di APMARR), Rosanna D'Antona (presidente di Europa Donna) e Luca Mazzucchelli (psicologo e influencer), che si confronteranno sull'impatto che il Covid-19 sta avendo sui pazienti cronici. Nello specifico, si parlerà di come la telemedicina giochi un ruolo cruciale sul rapporto tra medico e paziente.

In diretta streaming su www.alleatiperlasalute.it