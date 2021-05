I-Tech Innovation 2021: 8 startup accelerate con un fondo da 1 milione di euro

La call è stata lanciata da Crif e Fondazione Golinelli per start-up innovative in tre settori strategici. Gli 8 progetti, che hanno passato il vaglio finale della selezione tra oltre 200 candidature pervenute dall'Italia e dall'estero, sono, rispettivamente, 3 nel Fintech/Insurtech, 2 nel FoodTech/Agritech e 3 in ambito Life Sciences/Digital Health. L'investimento complessivo è di 1 milione di euro. L'obiettivo di I-Tech Innovation 2021 è nell'immediato quello di favorire la creazione di una nuova imprenditorialità ad alto contenuto innovativo e tecnologico, investendo sui settori di eccellenza italiani, e nel lungo periodo contribuire a colmare il grave ritardo dell'Italia in ambito tecnologico.

Le start-up scelte saranno ora coinvolte in G-Force, programma di accelerazione di G-Factor, l'incubatore-acceleratore di Fondazione Golinelli rivolto a realtà imprenditoriali emergenti. I team avranno l'opportunità di intraprendere un percorso di supporto allo sviluppo dei loro modelli di business della durata di 7 mesi, con una prima fase intensiva fino a luglio, ed una seconda fase di follow-up in remoto. Carlo Gherardi, Ceo di Centrale rischi finanziari (Crif), società italiana di business information che fornisce supporto all'erogazione e alla gestione del credito al consumo, ha spiegato: “Il coinvolgimento di Crif nel progetto I-Tech Innovation si fonda sulla volontà di mettere a disposizione delle start-up selezionate una chiara visione strategica, competenze evolute e un'esperienza più che trentennale maturata sui mercati più competitivi a livello globale. La nostra ambizione è diventare un punto di riferimento per le giovani imprese in ambito Fintech, Insurtech e Agritech che vogliono intraprendere un percorso di crescita strutturato. Le idee brillanti che abbiamo raccolto in fase di selezione sono state tantissime ed è stato molto difficile individuare i progetti di innovazione con le maggiori potenzialità per risultare realmente vincenti. Il nostro ruolo sarà proprio quello di aiutare le start-up selezionate a esprimere tutto il loro potenziale al fine di trovare un spazio sul mercato. Al riguardo stiamo anche pensando a un programma di community con iniziative ad hoc estese a tutte le start-up che hanno partecipato al bando e che sono interessate a intraprendere un percorso di accompagnamento con Crif”.

Bit&Coffee propone Core Solution, una piattaforma in cloud per la creazione e la gestione di preventivi, fatture elettroniche (Pa, B2B e B2C) e relativi pagamenti, con aggiornamenti di stato in tempo reale e direttamente collegata con autorità fiscali e banche. Criptalia è una piattaforma basata su blockchain che combina il crowdlending peer-to-peer come forma di prestito alternativo per piccole e medie imprese con una soluzione robo-advisor basata sull'Intelligenza Artificiale per assistere gli investitori nella scelta del progetto. Fintastico è uno dei principali portali web italiani per la ricerca di servizi finanziari digitali e innovativi, con oltre 18.000 utenti e più di 70.000 visitatori al mese. Biorfarm è una comunità agricola virtuale in cui persone e aziende possono adottare o regalare alberi, seguirne online la coltivazione e ricevere poi a domicilio i prodotti freschi, direttamente dai campi alla tavola. Latitudo 40 srl ha creato una piattaforma di analisi dei dati unificata completamente automatizzata capace di estrarre automaticamente informazioni da immagini satellitari. Drug Discovery Clinics srl, InSimili e NovaVido sono, invece, le 3 start-up selezionate da Fondazione Golinelli nel settore Life Sciences/Digital Health.