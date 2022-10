I tornei di GdR di Lucca Comics & Games!

Situato in Via Borgo Giannotti, 42, lo spazio eventi Pinturicchio di Lucca ospiterà un programma giornaliero di attività di gioco di ruolo multitavolo e torneistiche per coinvolgere tutti i giocatori del festival.

Oltre al multitavolo di "Pathfinder 2 Ed.", nel programma ci sarà uno speciale Epic di “Dungeons & Dragons”, per il quale potete prenotarvi qui.

Di seguito il calendario completo delle attività:

Tutti i giorni da venerdì 28 a lunedì 31 dalle 20:00 alle 24:00 organizzato dalla OxyzO Orizzonti Ludici, torna “Essen - Lucca: Linea Diretta”. Un momento serale di gioco per chi vuole provare i giochi presentati alla fiera Spiele di Essen 2022 e o non ha potuto andarci o vorrebbe rigiocarli.

Sabato 29 ore 9:00 - 19:30: “D&D Epic” (Multitavolo) organizzato dalla Kraken APS. Continua la tradizione dell'evento Epic di “Dungeons& Dragons”: un'occasione unica per giocare al gioco di ruolo più famoso al mondo con centinaia di altre persone in contemporanea.

Domenica 30 ore 10:00 - 20:00: “Pathfinder 2 Ed." (Multitavolo) organizzato dalla Pathfinder Society Italia. Un'occasione doppia per giocare a “Pathfinder 2 Ed.”: le avventure Bounty di preparazione la mattina e poi l'evento multitavolo vero e proprio al pomeriggio.

Domenica 30 e lunedì 31 ore 15:00 - 20:00: eventi dimostrativi GdR organizzati da The Agency. Volete provare un nuovo GDR con un DM esperto che vi guidi? Allora venite e potrete provare GDR quali “Fabula Ultima”, “Cyberpunk Red”, “Green oaks”, “Not the end”, “Brokencompass” o “Savage worlds”.

Lunedì 31 ore 15:00 - 19:00: “RAYN”(Multitavolo) organizzato da Aristea. Se volete provare un GDR nuovo ed esoterico di prossima uscita potete provare ad immergervi nel mondo di “Rayn”.

Lunedì 31 ore 10:00 - 14:00: Torneo di Carcassonne organizzato da Giochi Uniti. L'occasione per giocare al gioco di piazzamento tessere più famoso al mondo e se sarete bravi potrete vincere coupon presso lo stand Giochi Uniti o addirittura accedere alle finali nazionali. Evento a prenotazione qui.

Martedì 1 ore 10:00 - 14:00: Torneo di Catan organizzato da Giochi Uniti. L'occasione per giocare al gioco di commercio più famoso al mondo e se sarete bravi potrete vincere coupon presso lo stand Giochi Uniti o addirittura accedere alle finali nazionali. Evento a prenotazione qui.