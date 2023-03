I vichinghi viaggiavano con i loro animali?

In un articolo recentemente comparso sulle colonne di “Plos One”, un gruppo di ricercatori delle università di Durham, nel Regno Unito, e della Vrije Universiteit, in Belgio, afferma che i vichinghi viaggiavano in compagnia dei loro animali. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato una serie di frammenti ossei ritrovati nello stesso luogo e appartenenti a due adulti, un bambino e tre animali. La scoperta smentisce con forza la tesi secondo cui i vichinghi si sarebbero limitati a rubare gli animali di proprietà dei nemici.