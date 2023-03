I videogiochi aiutano a gestire le emozioni

Diversi studi confermano come molti individui con diagnosi di disturbi dello spettro autistico scelgano i videogiochi come metodo principale per trascorrere il tempo libero. Dalla Polonia arriva ora una nuova ricerca, dedicata proprio a questo tema, che ne indaga le motivazioni. Secondo l'articolo pubblicato sulla rivista Computers in Human Behavior, le persone con autismo scelgono di dedicarsi ai videogiochi proprio per evadere da stati d'animo negativi, ma anche per riuscire a gestire le proprie emozioni quando sono affetti da stati d'animo positivi.