I vincitori inaugurali di 'Champions of Change' sono stati presentati nella nuova fase del programma Vital 50 Best for Recovery

LONDRA, 6 luglio 2021 /PRNewswire/ -- 50 Best presenta i tre vincitori di una nuovissima iniziativa, Champions of Change, presentata in collaborazione con S.Pellegrino, per celebrare e dare un riconoscimento agli eroi nascosti del settore alberghiero, che hanno sfruttato la pandemia come trampolino di lancio per promuovere azioni significative. Si tratta di:

Champions of Change costituisce un pilastro chiave dell'iniziativa dell'organizzazione '50 Best for Recovery', in costante evoluzione. Per ciascuna delle cause dei vincitori del fondo 50 Best for Recovery, verrà effettuata un'importante donazione che consentirà ai beneficiari di portare avanti i propri progetti.

Il primo dei vincitori di quest'anno è Kurt Evans, co-fondatore di Down North Pizza a Philadelphia, negli Stati Uniti, che dà lavoro esclusivamente ad ex-detenuti offrendo loro opportunità di carriera nel settore culinario e un salario equo. Evans è l'attivista alla base della riuscitissima serie di cene "End Mass Incarceration" ed è anche il co-fondatore di Eats Philly, un team di chef di colore impegnati nella lotta contro l'insicurezza alimentare.

Viviana Varese, attivista LGBTQ+ e promotrice della diversità, ha recentemente riaperto a Milano il ristorante Viva, con una stella Michelin, e il nuovo ristorante W Villadorata in Sicilia, con particolare attenzione all'inclusività sia per il personale che per i fornitori. Nell'autunno del 2021, Varese intende aprire una gelateria a Milano e sta reclutando e formando un team operativo specificamente composto da sopravvissuti agli abusi domestici.

Quando la pandemia ha colpito la Thailandia, lo chef indiano Deepanker Khosla ha trasformato il suo ristorante di Bangkok, Haoma, il cui staff è in gran parte costituito da immigrati dal Myanmar e dal Nepal, in una mensa per i poveri di Bangkok senza lavoro. Ha raccolto fondi per la sua campagna, No One Hungry, per cui il personale prepara pasti gratuiti per i senzatetto e può anche ricevere cibo per sé e per la propria famiglia.

William Drew, Director of Content per The World's 50 Best Restaurants, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di conferire a Kurt, Viviana e Deepanker i primi premi Champions of Change e non vediamo l'ora di vedere come utilizzeranno queste donazioni per promuovere i loro straordinari progetti."

Champions of Change è uno dei numerosi premi speciali che saranno annunciati in occasione della cerimonia di premiazione dei World's 50 Best Restaurants 2021, che si terrà ad Anversa, nelle Fiandre, martedì 5 ottobre.

