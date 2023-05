I virus nascosti sui fondali degli oceani

Sui fondali degli oceani c’è un’Atlantide dei virus della cui esistenza non eravamo al corrente. È quanto affermano gli esperti del Centre national de la recherche scientifique (CNRS), in Francia, che hanno rilevato la presenza di un gran numero di virus nei plancton. Si tratterebbe in particolare del gruppo dei Duplodnaviria, appartenente alla stessa famiglia degli herpesvirus, agenti infettivi per uomo e animali. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su “Nature”, rivista tra le più autorevoli del panorama accademico.