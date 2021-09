I volontari di LyondellBasell concentrano le attività del Global Care Day sulla sostenibilità

I progetti di solidarietà a favore delle comunità che ospitano i siti aziendali si ispirano al World Cleanup Day

HOUSTON, 21 settembre 2021 /PRNewswire/ -- I volontari di LyondellBasell (NYSE: LYB) in tutto il mondo hanno realizzato iniziative nell'ambito del loro impegno a favore della sostenibilità durante la 22a edizione del Global Care Day, una giornata di solidarietà organizzata dall'azienda che coinvolge i dipendenti e le loro famiglie. Il 18 settembre, giorno in cui ricorre anche il World Cleanup Day, i volontari di LyondellBasell hanno contribuito a migliorare la gestione delle pianure alluvionali e la qualità dell'acqua, hanno rimosso i rifiuti di plastica e la sporcizia, hanno piantato alberi e giardini, e hanno tenuto sessioni didattiche sulla sostenibilità rivolte ai bambini in età scolare.

"Per noi di LyondellBasell è importante dare il nostro contributo alle comunità in cui viviamo e operiamo. Per questo motivo, negli ultimi due decenni i nostri volontari hanno approfittato del Global Care Day per produrre importanti impatti positivi" ha dichiarato Michael McMurray, Executive Vice President e Chief Financial Officer di LyondellBasell. "I progetti di quest'anno si ispirano al World Cleanup Day con una particolare attenzione alla sostenibilità, integrando gli obiettivi e le iniziative della nostra azienda per promuovere soluzioni sostenibili, preservare l'ambiente e lasciare il mondo un posto migliore per le generazioni future".

Ecco alcuni dei progetti di solidarietà del Global Care Day a favore delle comunità che ospitano i siti di LyondellBasell:

Dal 2018 i dipendenti di LyondellBasell hanno dedicato più di 43.000 ore all'arricchimento delle rispettive comunità durante il Global Care Day. Denise de Hek, una dipendente LyondellBasell impiegata presso la sede di Moerdijk nei Paesi Bassi, partecipa da più di cinque anni a progetti di solidarietà a favore della propria comunità nell'ambito del Global Care Day. Ha dichiarato di essere felice di partecipare perché l'azienda considera prioritario restituire al territorio quanto più possibile.

"Ho investito molte ore nel volontariato a favore della mia comunità e questo mi rende orgogliosa" ha dichiarato Denise. "Il fatto di aver trascorso del tempo a fare volontariato a fianco dei miei colleghi dimostra l'impegno della nostra azienda a creare comunità forti in cui i dipendenti vivono e lavorano insieme".

Per ulteriori informazioni sugli investimenti comunitari di LyondellBasell, visitare la pagina web aziendale Advancing Good.

