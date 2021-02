IA e Open banking, credito alle imprese in 48 ore

Roma, 9 feb. (Adnkronos)

Si chiama X-Instant ed è il finanziamento istantaneo, a breve termine, che la fintech AideXa ha lanciato per semplificare l’accesso al credito per le imprese, sfruttando l'open banking e l'Intelligenza Artificiale. "Vicinanza all’imprenditore, tecnologia, semplicità, rapidità e trasparenza" sono le caratteristiche di AideXa, l’iniziativa promossa da Roberto Nicastro e Federico Sforza rivolta esclusivamente alle imprese e al mondo delle partite Iva. La fintech lancia così il finanziamento X – Instant nell’ambito del Webinar di questo pomeriggio sulla rivoluzione dell’Open Banking per le Pmi, a cui hanno partecipato esperti, analisti, studiosi e rappresentanti del mondo imprenditoriale e bancario, tra cui Confindustria Lombardia, Banca d’Italia e il Politecnico di Milano.

Il finanziamento X – Instant, spiegano dalla fintech, è un prestito a breve termine con durata 12 mesi e rimborso mensile, rivolto a ditte individuali, società di persone e capitali con fatturato compreso tra i 100.000 e i 10 milioni di euro, destinato a coprire qualsiasi esigenza finanziaria. L’importo minimo del Finanziamento X – Instant è di 10.000 euro mentre quello massimo è pari a 100.000 euro e non richiede nessuna garanzia personale o reale. "Le piccole imprese e le partite Iva sono le realtà che solitamente hanno più difficoltà ad accedere al credito, inoltre la risposta creditizia in genere necessita dalle tre alle sei settimane, oltre a richiedere molta documentazione e supporto" ha detto Roberto Nicastro, presidente di AideXa.

"L’imprenditore invece -ha sottolineato Nicastro- ha bisogno di un servizio semplice e immediato soprattutto in un periodo di difficoltà come quello attuale. Con il Finanziamento X – Instant di AideXa l’imprenditore deve inserire solo pochi dati e istantaneamente ha la risposta per il prestito richiesto. In caso di valutazione positiva, l’importo del finanziamento sarà accreditato sul conto corrente dell’impresa nelle 48 ore successive". Il Finanziamento X – Instant è reso possibile dall’innovazione dell’Open Banking, ovvero dalla condivisione dei dati bancari dei clienti. Attraverso l’approvazione della Direttiva Comunitaria sui servizi di pagamento, nota con il termine Psd2, l’Open Banking consente infatti di promuovere la concorrenza tra operatori oltre che favorire la creazione di servizi finanziari innovativi focalizzati sulle esigenze dei privati e delle piccole imprese.

"È arrivato il momento dell’Open Banking anche per le Pmi, non solo per la clientela retail. Le opportunità di innovazione dei servizi finanziari per le Pmi sono molto rilevanti, soprattutto in Italia e nell’Unione Europea dove queste imprese sono particolarmente diffuse e la normativa è favorevole. Anche grazie alla spinta alla digitalizzazione creata dalla pandemia, stiamo riscontrando una forte crescita per questi servizi di Open Finance" ha rimarcato Filippo Renga, Direttore dell’Osservatorio Fintech Insurtech del Politecnico di Milano.

Federico Sforza, amministratore delegato di AideXa, ha messo in evidenza che "quello che è successo nell’ultimo anno sul mondo delle imprese e delle partite Iva a causa della pandemia si è riflesso in una situazione creditizia dalla volatilità enorme che ha messo in luce come i modelli tradizionali per definire l’accesso al credito, quali i dati di bilancio dell’anno precedente o la presentazione di un business plan, che le micro imprese o i liberi professionisti non sempre hanno a disposizione, siano obsoleti e poco indicativi delle reali performance dell’impresa".

"Grazie all’open banking e l’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning è invece possibile -ha riferito l'ad di AideXa- analizzare i dati transazionali del cliente degli ultimi 12 o 24 mesi e stabilire in modo più accurato il reale livello di rischio o di idoneità al credito, comprendendo la reale capacità dell’impresa di reagire in modo tempestivo e di innovare nell’attuale contesto". "La disponibilità di maggiori informazioni ci consente inoltre di elaborare istantaneamente un’offerta di finanziamento personalizzata, in linea come le esigenze reali dell’impresa" ha chiarito infine il manager.