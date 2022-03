Iacoboni (La Stampa): "Intervento intelligence russa in Italia certo per diverse fonti"

Il fatto che l'intervento dei russi in Italia durante la fase più critica dell'emergenza Covid all'inizio del 2020 nascondesse anche un'operazione dell'intelligence "era una certezza, secondo diverse fonti, alcune anche in the record, che abbiamo consultato”. Il giornalista de La Stampa Jacopo Iacoboni, che al tema ha dedicato numerosi articoli, e anche parti del suo libro ('Oligarchi', editori Laterza, scritto assieme al collega Gianluca Paolucci) non mostra dubbi sulla natura in qualche modo poco chiara dell'aiuto fornito al nostro Paese dai russi per contrastare gli effetti più gravi del contagio che in quella fase aveva imposto il confinamento.

"C'è la conferma - spiega infatti all'AdnKronos il giornalista - che Conte aveva trattato personalmente con Putin in una risposta del governo a un'interrogazione parlamentare dei radicali, firma Riccardo Magi. C'è la conferma che l'Italia ha pagato pure mettendo i russi in diversi alberghi a carico della protezione civile regionale. E sappiamo che pagammo anche il carburante degli aerei, quindi non proprio di 'doni' si trattò. Sul fatto che sia stata un'operazione di intelligence non è un mio dubbio, è una certezza per le nostre fonti. C'era gente dell'intelligence militare russa dentro, gente del Gru (l'acronimo di Glavnoje Razvedyvatel’noje Upravlenije ovvero 'direttorato principale per le attività informative offensive' ndr) a partire dal generale che comandava l'operazione". Non si tratta "di dubbi ma di fatti accertati. Noi poi non sappiamo se ci siano stati degli accordi sotterranei tra Conte e Putin. Ma questo è lo stato dell'arte", conclude Iacoboni.