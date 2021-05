Ibc presenta il progetto 'Sostenibilità 2030'

Ibc - Associazione Industrie Beni di Consumo presenterà giovedì 20 maggio, alle 11.00, in diretta streaming su repubblica.it, lastampa.it e quotidiani locali del gruppo Gedi anticipazioni sul progetto 'Sostenibilità 2030'. Promosso per potenziare e consolidare l’approccio alla sostenibilità ambientale e sociale delle 32mila aziende food e non food associate, il portale 'Sostenibilità 2030' erogherà documenti di approfondimento e strumenti operativi ai quali ogni impresa potrà accedere sulla base delle sue specifiche esigenze.

L’agenda dei lavori prevede interventi di: Alessandro d’Este, presidente Ibc, presidente e ad Ferrero Commerciale Italia; Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Maurizio Molinari, giornalista, saggista, direttore del quotidiano la Repubblica, Gregorio De Felice, Chief economist Intesa Sanpaolo, Marco Fortis, direttore Fondazione Edison, Aldo Bonomi, sociologo, presidente Aaster.

Con riferimento alla sostenibilità dello sviluppo saranno approfonditi gli scenari politico ed economico, le dinamiche del tessuto industriale, le opportunità e le sfide che si profilano per il Paese e le imprese.