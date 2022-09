Ibis lancia la sua linea NFT

Ibis Style, catena di alberghi facente capo al gruppo Accor e votata per stile all’estro e alla fantasia dell’arte, ha recentemente annunciato il lancio di #OpenToCreators 2022, una mostra temporanea nelle sue strutture di Siviglia e Bangkok. In esibizione alcuni importanti artisti digitali e sviluppatori, con ogni opera che avrà una controparte NFT nel metaverso, disponibile sulla piattaforma spazial.io. Gli utenti interessati potranno inoltre aggiudicarsi, partecipando ad un contest su Instagram, un’opera in formato Non Fungible Token.