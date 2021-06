Ibiza, coppia turisti cade da balcone e muore: lei è italiana

Due giovani turisti sono morti cadendo dal balcone del quarto piano di un albergo di Ibiza. Secondo la polizia si tratta di una donna di 21 anni di nazionalità spagnola e italiana e di un uomo marocchino di 26 anni.

I fatti sono avvenuti attorno alle 04.30 del mattino presso l'albergo Torre del Mar, un quattro stelle della zona turistica di Playa d'en Bossa. I servizi di soccorso non hanno potuto far nulla per le vittime, morte sul colpo.

Al momento non si conoscono le cause della tragedia. A quanto scrive El Mundo, non si esclude un caso di femminicidio. Secondo le prime indagini, la donna è precipitata per prima, seguita dall'uomo.