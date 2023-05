IBL Banca: più interessi con i nuovi tassi fino al 4% e sulle somme libere sul conto corrente il 2.50%

Roma, 16/05/2023 - ControCorrente, il conto corrente di IBL Banca che offre servizi digitali di ultima generazione, garantisce ai nuovi clienti, per i primi sei mesi, il tasso promozionale del 2,50% lordo sulle somme libere – che restano quindi sempre disponibili – ed il canone gratuito.

ControCorrente risponde all’esigenza di poter avere un conto corrente utile nella vita di ogni giorno perché completo di tutte le funzionalità, che sia anche remunerato grazie agli interessi.

Un conto corrente, quindi, che consente di avere un rendimento in modo semplice e sicuro grazie a tassi e a condizioni particolarmente competitivi.

Dopo i primi sei mesi, il conto continua infatti a riconoscere gli interessi con un tasso annuo lordo base sulle somme libere che varia a seconda della giacenza media annua. Più nel dettaglio sarà possibile ottenere lo 0,50% con una giacenza media superiore a 50.000 euro, lo 0.30% per una giacenza media da 20.000 euro a 49.999 euro e lo 0,10% per una giacenza media fino a 19.999 euro

L’offerta è valida per i nuovi clienti che apriranno il conto entro il 14 luglio 2023.

Inoltre, con ControCorrente è anche possibile attivare Time Deposit ed ottenere un rendimento più elevato vincolando una somma per un periodo prefissato (sono disponibili vincoli da 3 a 36 mesi), con tassi lordi che, per attivazioni fino al 30 giugno 2023, raggiungono il 4% su una scadenza di 3 anni. Non ci sono costi di attivazione e gestione.

Ulteriore elemento di interesse il fatto che il canone di ControCorrente (pari a 2 euro al mese per il pacchetto Semplice), gratuito per i primi 6 mesi, in seguito, può essere scontato, anche fino a zero, con l’accredito dello stipendio, della pensione o di un’altra entrata fissa mensile (superiori a 800 euro), oppure attivando un vincolo o mantenendo una giacenza media mensile superiore a 5 mila euro.

Il conto è disponibile in 2 versioni (Semplice o Straordinario) e prevede servizi digitali evoluti come Plick, per pagamenti tramite smartphone utilizzando numero di cellulare o email del destinatario, un ventaglio di carte di debito e di credito - tra cui le nuove carte di debito in materiale ecocompatibile - associabili ai principali sistemi di mobile payment per agevolare e incentivare i pagamenti elettronici.

La carta di debito utilizzabile in Italia e all’estero per prelievi e pagamenti è inclusa gratuitamente in entrambi i pacchetti.

Il conto ControCorrente si può aprire online sul sito dedicato (controcorrente.it) o presso le filiali IBL Banca, presenti in tutta Italia. Anche l’attivazione di depositi vincolati può essere effettuata comodamente tramite Internet Banking o con l’App IBL E-Bank Mobile, oppure in filiale.

CONTATTI

www.iblbanca.it

ufficiostampa@iblbanca.it