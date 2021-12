Ibrahimovic: "Voglio rimanere tutta la vita al Milan"

"Voglio giocare il più possibile e spero di rimanere al Milan per tutta la vita. Voglio vincere ancora uno scudetto". Così l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic a 'Che Tempo che fa', in merito al rinnovo del contratto con il club rossonero che scade al termine di questa stagione. "Non so cosa ci sarà dopo il calcio perciò ho un po' paura di smettere. Vediamo, ma voglio continuare a giocare", aggiunge il quarantenne svedese.

Sul tema del razzismo, poi, dice: "Non c'è differenza quando urlano per il colore della tua pelle o quando ti dicono zingaro". "Bisogna fare delle cose utili per cambiare questi atteggiamenti e non serve molto inginocchiarsi in campo" conclude.